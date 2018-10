Las artistas copan las compras del IVAM 'Rock'n roll 70', de la artista Gillian Wearing.. / lp El museo valenciano invierte 700.000 euros en piezas de 18 creadores, diez de ellos mujeres | Las obras de Annette Messager, Monika Buch, Isabel Oliver, Ángeles Marco y Amparo Segarra engrosan unos fondos que también amplían su colección de juguetes NOELIA CAMACHO Viernes, 12 octubre 2018, 01:22

En el IVAM mandan las mujeres. No sólo en la programación sino también en las nuevas piezas que pasan a engrosar la colección de la pinacoteca valenciana. El Consejo Rector del centro aprobó ayer la adquisición de obras de arte por valor de 700.000 euros. Un montante dividido en las creaciones de 18 artistas, una decena mujeres.

De esta forma, el centro adquiere las creaciones tanto de autoras locales como de otras artistas cuyas obras versan sobre el Mediterráneo. Este hecho no es nuevo. El museo que tutela José Miguel G. Cortés inició hace unos años una línea de compras que apuesta por enriquecer la colección del IVAM con el trabajo de estas autoras, acompañado por otros artistas valencianos.

Así, los creadoras de los que se adquiere obra este año son Monika Buch (Valencia, 1936); Valie Export (Austria, 1940); Esther Ferrer (San Sebastián, 1937); Ángela García (Valencia, 1944); Mona Hatoum (Beirut, Líbano, 1952); y Carmen Navarrete (Valencia, 1963). Completan el listado de féminas Ángeles Marco (Valencia 1947-2008); Annette Messager (Berk, Francia, 1943); Isabel Oliver (Valencia, 1946); y Amparo Segarra (Valencia, 1915-Madrid, 2007).

El IVAM, que incorpora a sus fondos pinturas, fotografías, collages, vídeos, instalaciones y juguetes -estos últimos ayudan a completar un aspecto de la colección que reivindica unas obras que por sus materiales o temática tradicionalmente han sido consideradas menores-, también ha invertido en las piezas de autores como Ricardo Cotanda (L'Eliana, 1963); José María Gorrís (Valencia, 1937-1999); Federico Guzmán (Sevilla, 1964); Juan Hidalgo (Las Palmas de Gran Canaria, 1927-2018); Michel Journiac (París, 1935-1995); Jesús Martínez Oliva (Murcia, 1969); y Humberto Rivas (Buenos Aires, 1937- Barcelona, 2009).

Junto con las adquisiciones, cabe subrayar las donaciones de 46 juguetes de José María Gorrís, que completan los adquiridos;, la obra 'Sin título (Las 5 lobitas)' (1986), de Jacinta Gil (Benimàmet, 1917-Valencia, 2014); una instalación de Isabel Oliver de la serie 'De profesión, sus labores', (1972-1974); la instalación 'Rock 'n Roll 70 (papel de pared)' (2015), de Gillian Wearing; y cuatro dibujos de Pepe Espaliú, de quien el museo adquirió obra el años pasado.

«Estamos muy contentos de que la compra de este año venga avalada por un nuevo Consejo Asesor formado por personas de reconocido prestigio, que destacan por su conocimiento en diferentes épocas y materias del arte moderno y contemporáneo», dijo Cortés sobre un organismo, renovado el pasado mes de junio, y que incluye a profesionales, profesores universitarios y expertos.

En este ejercicio, el IVAM dedica cerca de 100.000 euros más que el año pasado a la adquisición de piezas. En 2017, sin embargo, la pinacoteca invirtió en las creaciones de más artistas, hasta un total de 26, de los cuales la mitad eran mujeres.

No obstante, con las compras de este año, el museo incorpora a la pinacoteca obras de Michel Jouniac, del que no poseía ninguna pieza en sus fondos, y da visibilidad a otras artistas valencianas como Amparo Segarra, quien no ha sido muy reconocida en la región.

También centra el foco en la obra de la libanesa Mona Hatoum y refuerza la presencia de mujeres laureadas internacionalmente como Annette Messager, que además fue distinguida con el Premio Julio González del museo este 2018.