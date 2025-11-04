Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las aguas negras toman la Albufera por la falta de la quema de la paja del arroz
Cartel de la celebración en Valencia 2025 Los 40

Estos son los artistas confirmados para LOS40 Music Awards en Valencia

La gala se celebra en el Roig Arena en un gesto de solidaridad para recordar a los daminificados de la DANA

Fabiana Fuentes

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:24

¡Empieza la cuenta regresiva! El próximo 7 de noviembre, Valencia es la ciudad elegida para celebrar la gala de LOS40 Music Awards. Después de que en su pasada edición, el evento se volcara en un acto benéfico por los afectados de la DANA, la ubicación no es casualidad. En esta ocasión, el arte se pone al servicio de quienes más lo necesitan y se traslada al escenario del Roig Arena como una muestra de solidaridad.

El recinto de última generación se estrenó hace unos meses y ya se posiciona como un nuevo referente en el circuito musical europeo. Tiene una capacidad de 25.000 espectadores y una infraestructura pensada para eventos culturales de primer nivel. Junto con su diseño vanguardista y acústica optimizada permiten que se puedan celebrar grandes conciertos.

La ceremonia no solo consiste en premiar a los artistas con más éxito de este último año, sino que también destaca por sus múltiples actuaciones con las estrellas del momento. Se trata de una de las noches más importantes del género hispanohablante ya que la cadena, de origen español, es la emisora musical número 1 tanto en el país como en América Latina. Además, recientemente acaba de instalarse en el mercado estadounidense.

Los artistas confirmados

Hace unos días, a través de la página oficial de LOS40 Music Awards, se desveló el cartel completo con la información del encuentro. A las 18.00 horas será el preshow, pero la gala no empezará hasta las 20.30 horas. Hasta el momento, estos son los artistas que se presentarán el próximo fin de semana:

Rosalía

Ed Sheeran

Aitana

Morat

Rels B

Feid

Dani Martín

Pablo Alborán

Nicky Jam

Mora

Beéle

Emilia Mernes

Myles Smith

Dani Fernández

Nil Moliner

Luck Ra

Danny Ocean

Kapo

Alleh y Yorghaki

De la Rose

A pesar de que las entradas se agotaron desde el inicio, la celebración se podrá vivir desde cualquier parte del mundo. Se ofrecerá un servicio de streaming en la página de LOS40.com, en sus redes sociales y en el canal de Youtube de la emisora.

