El artista Spencer Tunick recluta a 2.100 personas para su fotografía en Valencia El artista Spencer Tunick, durante su visita a Valencia el pasado septiembre. / j. signes El creador americano convoca a los participantes, que posarán desnudos, el sábado a las cinco de la mañana en el Centro del Carmen NOELIA CAMACHO VALENCIA. Jueves, 28 marzo 2019, 00:44

Más de 2.000 voluntarios están dispuestos a posar desnudos ante el objetivo de Spencer Tunick en Valencia. Es el balance que, de momento, tiene contabilizado la organización del festival Intramurs, impulsores de la actividad que, por primera vez, situará a la ciudad como el escenario en el que se desarrollará la fotografía de este controvertido autor.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, el certamen, dentro del cual se engloba la acción, ha recibido ya 2.100 peticiones para quitarse la ropa y aparecer en una de las monumentales instantáneas captadas por el creador, que ha realizado 'perfomances' de este tipo en distintas ciudades del mundo.

De esta forma, los individuos dispuestos a mostrarse tal y como vinieron al mundo este sábado están llamados a iniciar la actividad a las 5 de la mañana en el Centro del Carmen. Allí, y gracias a los 40 voluntarios en la organización con los que cuenta Intramurs, serán acreditados y conducidos al lugar de la instantánea.

La iniciativa, enmarcada en el festival Intramurs, se desarrollará en distintos enclaves del barrio El autor desvelará apenas unas horas antes de la intervención el lugar exacto donde se desarrollará

Pese a que Tunick no ha querido desvelar el enclave exacto donde realizará la instantánea, fuentes consultadas por este periódico señalan que el artista no parece que vaya a moverse del casco histórico de la ciudad. Es más, el entorno de las Torres de Serranos apunta como uno de los escenarios elegidos por el fotógrafo para una acción que lleva por nombre 'Valencia, la piel del Mediterráneo'.

Tunick hará madrugar a los participantes para que el sol no arruine sus instantáneas. Está previsto que las personas sean conducidas por varios espacios del barrio del Carmen. El artista ha elegido el centro de la ciudad aunque antes había visitado otros enclaves. Uno de ellos fue San Miguel de los Reyes, sede la Biblioteca Valenciana. Allí estuvo el pasado octubre y se mostró «impresionado» por las arquerías del edificio. Aunque evitó revelar el enclave que elegirá. «Será una sorpresa», aseguró el artista. Pero no fue el único lugar en el que buscó localizaciones. Estuvo en alrededor de cinco o seis enclaves de Valencia. «Se me ha dado la oportunidad de trabajar donde quiera y, al venir a este sitio, -dijo en alusión a San Miguel de los Reyes-, me ha impresionado mucho la multitud de usos que se le ha dado en el pasado». «Cada uno de mis trabajos tiene un hilo común, que es el cuerpo desnudo», dijo durante su estancia en la capital.

En el caso de la de ciudad del Turia, el festival Intramurs ha contado con la colaboración de la dirección general de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Turismo Valencia.

Los protagonistas de la fotografía del sábado no conocerán el resultado final, al menos, hasta pasados tres meses desde el disparo de la cámara.

Cambio de fecha

En un primer momento, estaba previsto que el autor realizara la gran instantánea el pasado 3 de noviembre. Sin embargo, se suspendió y, por tanto, se trasladó a este sábado. Se alegaron motivos personales por parte del artista. No obstante, en su visita a la ciudad del Turia en septiembre de 2018, Tunick mostró su intención de captar a unos 1.500 participantes. De momento, esa cifra se ha superado, alcanzando los 2.100 voluntarios. Es más, en la primera fase de inscripción han llegado a apuntarse unas 3.000 personas, según la organización, aunque en el segundo paso, ese en el que hay que complementar la información personal, se ha reducido en cerca de mil personas.

Tunick batió su récord con 19.000 personas en los alrededores de la Plaza de la Constitución de México. Son destacados sus últimos proyectos en ciudades como Australia con la Ópera de Sidney como telón de fondo o aquel 'Mar desnudo', que es el nombre que en 2011 recibió la instantánea en la que flotaban, sobre el Mar Muerto, 1.200 torsos israelíes. Los modelos tienen que rellenar un formulario que indica cuestiones como el nombre, la ciudad de origen, el sexo o el color de piel. Las cuentas bancarias no son necesarias porque el fotógrafo no retribuye en metálico a sus participantes.

En este sentido, conocidas son también otras imágenes como las que tomó en Barcelona cuando en 2003, donde concentró a unas 7.000 voluntarios frente al Museu d'Art de Catalunya. Una instantánea que repitió tres años después en San Sebastián, donde la multitud se despojó de cualquier atuendo y lució cuerpo en el interior del Palacio Kursaal y la playa de La Zurriola.

Spencer Tunick inició su andadura artística en 1992, fecha en la que comenzó a fotografiar desnudos en su ciudad natal Nueva York. Tras años de profesión, este fotógrafo, que actúa como director de orquesta, moviendo a los participantes al son de sus indicaciones, es especialista en generar imágenes espectaculares que sorprenden por su gran volumen de medios humanos, técnicos y logísticos. Para ello, pide la total implicación de los participantes, que en ocasiones se cuentan por miles y que han sido los verdaderos colaboradores en su ascenso a la fama.