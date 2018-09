El artista Manu Blázquez gana el premio DKV-Makma Jueves, 13 septiembre 2018, 01:12

El Premio de Dibujo DKV Seguros-Makma, dotado con 5.000 euros ha recaído en su cuarta edición sobre la obra 'D759 in B minor', del artista valenciano Manu Blázquez. El objetivo del galardón es premiar a un proyecto expositivo inédito inspirado en un relato para todos los públicos, utilizando el dibujo contemporáneo. 'D759 in B minor' toma como referencia la 'Sinfonía Inacabada' de Schubert, una obra romántica que, como su nombre indica, no fue terminada debido a la muerte del compositor. Manu Blázquez es un artista que desde sus inicios se ha interesado por el dibujo técnico y el grafiti, cursando sus estudios en la Universitat Jaume I de Castellón. Más tarde se trasladará a Italia donde realizará estudios en la Academia de Bellas Artes de Bolonia. Actualmente reside en Valencia.