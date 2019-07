Un artista con amplia presencia en los escenarios valencianos El actor en unas fallas. / D.T El Olympia inauguró su etapa teatral en 1984 con 'La chica del asiento de atrás', que protagonizaba el intérprete asturiano L.G Viernes, 5 julio 2019, 09:00

No era valenciano, pero no son pocas las vinculaciones que el intérprete asturiano mantuvo con la capital del Turia y no sólo por su dimensión de artista de los escenarios. Pocas temporadas no habrá formado parte del cartel de los escenarios valencianos a los que tenía previsto regresar el próximo abril.

Tanto es así que su nombre aparece ligado a acontecimientos que ayudan a escribir la historia del teatro en la ciudad. Echar una mirada a su carrera lleva a descubrir que en 1984 llegó al Olympia con 'La chica del asiento de atrás'. Fue con esta obra con la que el espacio escénico de la calle San Vicente dejaba de ser sala de cine para acoger actores sobre su escenario.

Y en fue en ese teatro, el Olympia, donde ayer los actores Teté Delgado y Josema Yuste le recordaron durante la presentación del vodebil 'Sé infiel y no mires con quién' que ambos estrenan en Valencia. Se refirieron a Arturo Fernández como el «el auténtico y eterno galán de la altísima comedia española» y «el más elegante, sin ningún género de dudas. No se sabía cuándo empezaba el personaje y acababa Arturo».

Las tablas no fueron el único territorio valenciano que pisó el Arturo Fernández. Las Fallas guarda buen recuerdo de quien fue mantenedor de la Fallera Mayor de 2006, Lucía Gil. Elogió a las falleras y a la ciudad. Sus palabras se centraron en hablar de la «mejor fiesta del mundo por su arte». Supo transmitir su afecto hacia la capital del Turia y sus Fallas no sólo con palabras de mantenedor, también con el acercamiento a los valencianos desde el balcón del Ayuntamiento disfrutando de una mascletà.