ARCO promete la edición más 'sexy' de la última década Acto de presentación de Arco, en la Casa de América de Madrid. / EFE Perú, país invitado de una feria con 203 galerías que respira optimismo y refuerza su papel como puente con Latinoamérica MIGUEL LORENCI Madrid Martes, 12 febrero 2019, 01:01

«De calidad, diversa, sostenible, inclusiva y muy 'sexy'». Así será la 38 edición de ARCO, según Carlos Urroz, su máximo responsable desde 2010. En vísperas la edición con la que cierra un ciclo de nueve años al frente de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, y antes de entregar testigo a Maribel López, que es ya codirectora, Urroz derrocha optimismo. Confía en un mercado que dejo atrás las turbulencias y la especulación y en la originalidad de una feria que afianza su papel de puente con el arte y el mercado latinoamericanos.

Con Perú como país invitado y 203 galerías de 31 países, ARCO repite presupuesto –en torno a los 4,5 millones de euros– y casi el número de participantes, cinco menos que en 2108. Atraerá más de 100.000 visitantes, los que según Eduardo López–Huertas, director general de la Institución Ferial de Madrid pasarán por los pabellones 7 y 9 de Ifema entre el 27 de febrero y tres de marzo. El impacto económico para la capital se cifra en 140 millones de euros, según López-Huertas, quien recordó que ARCO es «una feria de negocio y de coleccionistas» que busca «situar a Madrid como la capital del arte contemporáneo mundial».

«Será el mejor Arco de la década. Una feria de calidad, diversa, sostenible, inclusiva y muy 'sexy'», reiteró un Carlos Urroz «muy satisfecho» del trabajo de estos nueve años y «sin prisas» para decidir su futuro. «El 40% de los stands apostarán por presentar a uno o dos artistas, algo único que hace a ARCO distinto a todas las ferias y le da calidad», dijo Urroz. «Será diversa por al variedad e interés de sus contenidos, e inclusiva por sumar más de cuarenta y exposiciones paralelas e incorporar proyectos en Pamplona o Valencia», argumentó.

«Es sostenible porque ha sido y es viable económicamente sin depender de ninguna subvención, y 'sexy' porque es una feria muy atractiva para galeristas, artistas, coleccionistas y un público entusiasta que siempre nos ha respaldado». «Sigue siendo atractiva para personalidades como el Nobel Mario Vargas Llosa, que ofrecerá una conferencia en el marco de la feria, o para Jean-Jacques Aillagon, exministro francés que aprobó la ley de mecenazgo en su país». «Ofreceremos a todos el mejor ARCO, el más 'sexy' de la década», anticipó Urroz.

Lúdico y hedonista

ARCO ha invitado de nuevo a más de 300 coleccionistas a una feria «lúdica y hedonista», según Urroz. Un certamen «con nuevos espacios y en la que tendrá un destacado protagonismo a la gastronomía peruana». Contará este año con 45 nuevas galerías, entre ellas firmas como Meyer Riegger, Rodeo, Timothy Taylor o Edward Tyler Nahem.

Es la última edición que dirige Urroz, que tomó el testigo de Lourdes Fernández y se los cede a la catalana Maribel López, quien lo acepta «con responsabilidad e ilusión». López, que llegó de la mano de Urroz, pilotará ARCO en solitario a partir de 2020. Será la cuarta mujer que dirija el certamen en su casi cuatro década de historia, después de Juana de Aizpuru –su fundadora–, Rosina Gómez-Beaza y Lourdes Fernández.

Los organizadores de ARCO son «optimistas» ante la marcha del mercado del arte. «Habrá compras institucionales que ya se han anunciado y las galerías nos transmiten la confianza en vender obras grandes y caras», apuntó Urroz. «Ya no estamos en 2011 y 2012, cuando solo se vendía lo caro. Ahora los jóvenes artistas latinos son una apuesta decidida del mercado. Cuando el arte fue un valor refugio del dinero, es verdad que solo se vendían las piezas grandes. Pero ahora la tendencia ha cambiado; esta es una feria de descubrimientos. No se viene a ARCO a comprar un Picasso de diez millones. No es de precios caros. Es una feria para descubrir y ensalzar al arte más joven y pujante», aseguró Urroz.

Hasta 166 de las 203 galerías de ARCO 2019 se incluyen en el programa general. Se suman tres secciones comisariadas: 'Perú en Arco', con una selección de 23 artistas de 15 galerías; 'Diálogos', con 13 galerías, y 'Opening', con 21. Hay 38 'proyectos especiales' que refuerzan a la feria como espacio para el conocimiento de los artistas.

Gran esfuerzo

La presencia de Perú, tras una edición sin país invitado y con el futuro como lema, consolida su papel como puente con América Latina. El 70% de la representación es internacional, y de él un 29% procede del continente americano, con 40 galerías de 12 países.

Claudio de La Puente, embajador de Perú en España, destacó el gran esfuerzo de su país para estar en esta edición y alabó la labor de Sharon Lerner como comisaria y seleccionadora de los artistas peruanos presentes. En la sección oficial participarán siete galerías de Perú a las que se sumarán un puñado de galerías europeas que trabajan con artistas peruanos.

Fietta Jarque es la responsable del programa paralelo de Perú que desplegará 16 exposiciones por la capital. Entre todas, destaca la muestra que acogerá la Fundación Telefónica sobre la cultura Nazca, desarrollada hace mas de dos milenios en el sur del Perú, una civilización que deslumbró al mundo por su cerámicas y tejidos y su gigantescos dibujos sobre las llanuras desérticas. Las salas de Matadero acogerán 'Amazonías', sobre el arte que se hace en ese territorio sin fronteras, y Casa de América 'Retratos de un paisaje', que celebra el esplendor la fotografía peruana a primeros del siglo XX. En el Museo del Prado se podrá ver una joya de la pintura cusqueña un cuadro del siglo XVIII que representa la alianza entre el poder inca y los jesuitas.