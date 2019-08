El arte valenciano que atesora la Casa de Alba

Un sorolla en departamentos privados

La Fundación Casa de Alba atesora también un retrato del XVII Duque de Alba realizado por el pintor valenciano Joaquín Sorolla (Valencia, 1863-Cercedilla, 1923). Sin embargo, no se podrá ver al encontrarse en departamentos privados del Palacio de Liria, según confirmaron a LAS PROVINCIAS desde la Casa de Alba. La obra forma parte de la colección, pero no se será accesible en la visita guiada. Este inmueble no es el único de la Fundación que abre sus puertas a los curiosos y amantes del arte y patrimonio. El actual duque de Alba ya abrió el año pasado en Salamanca el Palacio de Monterrey y en 2016 hizo lo mismo con el Palacio de Las Dueñas en Sevilla.