El arte de Uiso Alemany reta a las modas Colección de dibujos que forma parte de la exposición 'El suicidio de la pintura' inaugurada ayer en Fundación Bancaja. / irene marsilla La muestra 'El suicidio de la pintura' presenta piezas inéditas de los tres últimos años del autor que va contra las tendencias | El creador valenciano expone 23 piezas de gran formato y 160 dibujos en la Fundación Bancaja LAURA GARCÉS VALENCIA. Jueves, 25 octubre 2018, 23:56

Una exposición del valenciano Uiso Alemany bajo un sugerente título: 'Uiso. El suicidio de la pintura'. Es la última apuesta de Fundación Bancaja. Se presentó ayer poniendo ante el espectador 23 piezas de gran formato y 160 dibujos de un artista que no se ha dejado llevar por las corrientes. La trayectoria de Alemany es una apuesta «por su imaginario», plasmado en sus obras «contra viento y marea y contra las tendencias», como ayer apuntó Fernando Castro, comisario de la muestra.

El recorrido por la sala presenta el resultado del trabajo de los últimos tres años en los talleres del autor en Alboraya, París y Sao Paulo. Es, pues, la obra más reciente de Alemany, concebida prácticamente en su totalidad en exclusiva para Bancaja. El espacio se ha llenado de color para situar ante los ojos del público los planteamientos de un creador cuya obra, como él mismo aseguró, contiene «toda mi vida, está impregnada de mis vivencias. Yo no me planteo formas, mi trabajo es de emociones».

Con las piezas que salen de sus talleres, y con ellas las que ahora cuelgan de las paredes de Fundación Bancaja, el artista pretende «romper con la concepción tradicional de la pintura», apuntó el comisario. No puede sorprender entonces el título de esta muestra en la que se encuentran claras expresiones del interés de Uiso Alemany por cuestionarse el formato de la pintura.

La exposición incluye obras de una muestra del IVAM que se canceló tras la salida de Císcar «El artista es un bicho raro que nace, no se hace», asegura el pintor

Las ondulaciones de los lienzos o la exclusión del tradicional encuadre de las obras, «rompiendo los marcos de la pintura», son, conforme a las explicaciones de Castro, expresiones de ese deseo de ruptura.

A estas aclaraciones añadió que el creador «agita la tela de la pintura y con eso consigue unas sombras y una tensión del espacio pictórico, que es en lo que está trabajando en los últimos tiempos», apreciaciones que le llevaron a considerar el trabajo que muestra Bancaja como «un canto a la pintura que, incluso suicidándose, sigue viva».

Todos los rasgos que definen el hacer de Alemany se traducen en esta última colección sobre piezas en las que llama la atención la presencia de ovejas y ladrillos. Con ello se traslada a quien observa, una reflexión sobre el riesgo de aborregamiento.

Salir de la 'borreguez'

El comisario señala al respecto en el catálogo de la muestra que no sólo «aparecen extraños sujetos pastoreando a las ovejas, sino que también encontramos elementos que parecen ladrillos, como si se mezclara la alegoría de la sociedad aborregada con el poder de la 'burbuja constructiva'». La obra -de gran formato- que abre paso a la exposición recoge ese mensaje sobre una superficie de espejo en la que el espectador puede verse implicado, situado junto a las ovejas y pastores con sombrero, escena que a juicio de Castro puede tener alguna relación con «el esperpento de Valle Inclán».

En definitiva, consideró que se trata de «una llamada a salir de la 'borreguez' en la que muchas veces estamos completamente atascados, y eso muchas veces se hace a través del coraje y de la poesía».

Además, también está presente el erotismo y es posible contemplar una amplia colección de dibujos, caras, en la que el artista vierte «todo lo que le da vueltas en la cabeza», pues «el rostro es otra de sus obsesiones», expuso el comisario, quien añadió que de la misma manera que «su arte es la percepción de su vida, también lo es de su cara».

Durante la presentación, Uiso Alemany se refirió a las palabras arte y artista para señalar que se utilizan con «una banalización espantosa». Defendió que son términos que deberían utilizarse «con más respeto». A ello añadió que «artistas no hay muchos en este mundo. El artista es un bicho raro que nace, no se hace. No todo el mundo que hacemos monigotes somos artistas» y apuntó también que «el arte no se junta con todo el mundo: anda protegiéndose constantemente de pintores, escultores, cineastas, músicos... Y además, se protege de individuos como yo».

Fernando Castro comentó estas afirmaciones del artista ofreciendo una interpretación que le llevó a señalar que en la actualidad «hay una saturación del artisteo y a Uiso, que es de la vieja guardia ,le debe molestar mucho la 'hipsterización del arte'».

La muestra, que se podrá visitar hasta el próximo 24 de febrero, incluye varias obras que pertenecían a la exposición que el artista tenía previsto celebrar en el IVAM, pero que tras el cambio de dirección, de Consuelo Císcar a Miguel G. Cortés, este decidió que no se iba a celebrar y, por tanto, no se vieron las piezas.

El presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón, recordó que el pintor participó hace años en una colectiva en esta sala y ahora ofrece esta individual que muestra la «continuidad» de su trabajo.

Alcón recordó que la obra del valenciano está presente en museos nacionales y extranjeros. Cerró su intervención trasladando el deseo de que la exhibición «sorprenda» a los espectadores, tras citar una frase del propio Alemany: «Si la obra no sorprende al artista, tampoco sorprenderá al espectador».