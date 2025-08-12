Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las carreras de este martes. J.L Bort

Arrancan las Corregudes de Joies: «Aquí los caballos son libres»

El primer día de carreras comienza con algunos percances: una baja en la lista de concursantes y un desmayo por golpe de calor

Marta Beltrán Ferreres

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 23:44

El sol comenzaba a despedirse lentamente sobre la playa de la Creu de la Conca, pero el calor permanecía constante, camuflándose entre la gente como ... un espectador más. En el aire se respiraba una mezcla entre tensión y entusiasmo. «Nos encanta porque aquí los caballos son libres», comenta Laura, una mujer de Valencia que lleva ya tres años acudiendo al evento. El público rebosa de emoción pero los jinetes y amazonas permanecen con el semblante sereno en la línea de meta. Era el primer día de las Corregudes de Joies de Pinedo y los 700 metros de arena se convirtieron en una pista lista para abordar las 13 carreras del día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

