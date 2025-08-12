Arrancan las Corregudes de Joies: «Aquí los caballos son libres»

El sol comenzaba a despedirse lentamente sobre la playa de la Creu de la Conca, pero el calor permanecía constante, camuflándose entre la gente como ... un espectador más. En el aire se respiraba una mezcla entre tensión y entusiasmo. «Nos encanta porque aquí los caballos son libres», comenta Laura, una mujer de Valencia que lleva ya tres años acudiendo al evento. El público rebosa de emoción pero los jinetes y amazonas permanecen con el semblante sereno en la línea de meta. Era el primer día de las Corregudes de Joies de Pinedo y los 700 metros de arena se convirtieron en una pista lista para abordar las 13 carreras del día.

Con el calor llegaron los problemas: hubo que tomar medidas para evitar que los animales sufrieran daños. «Hemos duchado a los animales para evitar que les dé un golpe de calor, pero como son pocas carreras aguantan bien», explica Pérez, uno de los concursantes. Pero no todos resistieron la intensidad del sol. Al terminar la jornada, una mujer se desmayó en la grada más pequeña mientras bajaba las escaleras. Un guardia civil acudió de inmediato, seguido por la Policía Local y varios espectadores que no dudaron en ayudar. Por suerte, todo quedó en un susto, aunque el incidente dejó claro que, en Pinedo, la temperatura también juega su propia carrera.

En principio, la competición iba a contar con 14 carreras, pero un contratiempo de última hora redujo el programa a 13. Justo después de las pruebas cronometradas del día anterior, el caballo de María de los Ángeles Gil, una chica francesa afincada en Alicante, se lastimó una pata al subir al remolque y no pudo participar.. «Había reservado hotel, vino expresamente tras enterarse de la fiesta por internet, y estábamos encantadísimos con ella. Es una lástima, porque era un caballo precioso y teníamos grandes expectativas», lamentó Paco Sáez, presidente de la Asociación Corregudes de Joies y San Antonio Abad de Pinedo.

Pero, como bien dijo Freddy Mercury: «El espectáculo debe continuar». Con los concursantes, vestidos con indumentaria saragüell, y sus caballos a pie de pista, el sonido de las dulzainas y los tabales comenzó a invadir el ambiente. Los caballos, algunos inquietos, otros concentrados, parecían sentir la importancia de la carrera mientras los jinetes y amazonas mantenían la calma, preparados para esos segundos que decidirían si ganaban o perdían.

La arena, perfectamente aplanada, brillaba bajo el sol que ya bajaba y los nervios se palpaban en el ambiente. Desde megafonía no paraban de repetir «por favor salgan de la pista, no se acerquen demasiado a las vallas». Solo podía significar una cosa: la competición estaba a punto de comenzar.

La primera en abrir la tarde fue Vera Piquer, con Lluvia, frente a David Pérez y Kenia. Lluvia se llevó la victoria con soltura. Por costumbre, el caballo ganador regresa primero a la línea de salida acompañado de su amazona a pie, pero desde la organización anunciaron que Vera no podría hacerlo: una lesión reciente le impedía caminar. En la segunda, Noelia Serra con Ícaro se enfrentó a Astrid Sedrakyan con Corona Boi. A mitad de recorrido, Ícaro adelantó con fuerza y se impuso con diferencia.

En el siguiente duelo, Xaloc con Rafa Martínez como jinete compitió contra Mila Boi y su amazona Lisa Nalda. Tras una salida nula, la carrera fue tan igualada que el público contuvo la respiración hasta la meta. Rafa perdió su pañuelo mientras su caballo galopaba tan rápido como podía, pero la victoria fue para Lisa.

El ambiente subió de temperatura con el duelo entre Asia, de Héctor Hernández, y Sol, de Pablo Torrentí. Dos caballos blancos que ofrecieron un espectáculo intenso. Ganó Héctor. La sexta carrera enfrentó de nuevo a Vera Piquer, esta vez contra Valentín Jimeno y Palo Santo. Hubo salida nula: el caballo estaba nervioso, y el jinete, aún más. En la reanudación, Palo Santo se llevó la victoria, dejando a Vera sin repetir triunfo.

Después, Recital con José María Velilla se vio las caras con Tro, de Pablo Torrentí. Una salida en falso dejó a Recital parado, pero en la repetición José María consiguió imponerse. En la octava prueba, Ícaro volvió a pista con Noelia Serra frente a Tom, de Carlos Guillot. El público vivió la tensión en silencio, hasta que Ícaro volvió a ganar con autoridad.

La siguiente fue entre Kenia con David Pérez y Xaloc con Rafa Martínez. Tras una salida lenta, ambos caballos pasaron del trote al galope repentino, pero Rafa cruzó primero. De entre la multitud, sus familiares y amigos destacaban vestidos con camisetas con su nombre y el de su caballo, aplaudiendo y celebrando la victoria.

Seguidamente, se hizo una repetición de la anterior salida fallida: Tro con Pablo Torrentí contra Recital con José María. Esta vez, José María se impuso sin problemas. Después fue el turno de Sol con Pablo Torrentí se enfrentó a Daniel Hernández con Bandolero. Ganó Daniel, cerrando una carrera limpia y rápida. En la décimo segunda, Recital con José María se enfrentó a Mila Boy con Lisa Nalda. Lisa lideró gran parte del recorrido, pero José María le adelantó al final para llevarse la victoria.

La siguiente carrera enfrentó a Astrid Sedrakyan con Corona Boi contra Héctor Hernández y Asia. Héctor volvió a ganar, concluyendo su buena jornada. Desde la Asociación Cultural Respira, encargada de poner música con dulzaina y tabal, el ritmo acompañaba cada paso de los caballos. Seguidamente, Tro con Pablo Torrentí y Palo Santo con Valentín Jimeno ofrecieron una salida lenta que mantuvo al público en vilo. Cuando por fin arrancaron, galoparon a toda velocidad mientras sonaba el himno del Valencia, con Palo Santo imponiéndose por poco.

La batalla final llegó con Bandolero de Daniel Hernández contra Tom de Carlos Guillot. Bandolero dominó desde el inicio y ganó con diferencia. Aunque estaba previsto un espectáculo especial para cerrar la jornada, la organización anunció que se hará en los próximos días y dio la jornada por finalizada: los caballos estaban nerviosos y cansados por el calor, su bienestar era la prioridad.