El artista Antonio Ovejero junto a algunas de sus obras en su estudio. Iván Arlandis.

Antonio Ovejero: «Busco lo sublime en las escenas cotidianas para convertir en grandioso lo mundano»

El artista ganador del premio del festival Abierto Valencia centra su pincel en la memoria familiar a partir de las figuras de la madre y de la abuela

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:54

Comenta

Antonio Ovejero es artista. Nació en Valencia en el límite del siglo XX, en 1999. Tiene 25 años. Acaba de ganar el premio Cervezas Alhambra ... en el festival Abierto Valencia por su exposición 'Si todo fuera de terciopelo' en la galería CLC Arte. Además ha sido finalista en la Beca Casa-Velázquez y preseleccionado en la residencia artística para jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala. Sobre sus espaldas pesa una mochila que ya encierra un amplio recorrido de exposiciones. Un interesante imaginario creativo acompaña su obra. Y de eso habla hoy con LAS PROVINCIAS, desde cuyas páginas da a conocer qué busca y qué encuentra en el arte. Atención: la memoria familiar es la clave.

