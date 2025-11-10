Antonio Ovejero: «Busco lo sublime en las escenas cotidianas para convertir en grandioso lo mundano»

Antonio Ovejero es artista. Nació en Valencia en el límite del siglo XX, en 1999. Tiene 25 años. Acaba de ganar el premio Cervezas Alhambra ... en el festival Abierto Valencia por su exposición 'Si todo fuera de terciopelo' en la galería CLC Arte. Además ha sido finalista en la Beca Casa-Velázquez y preseleccionado en la residencia artística para jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala. Sobre sus espaldas pesa una mochila que ya encierra un amplio recorrido de exposiciones. Un interesante imaginario creativo acompaña su obra. Y de eso habla hoy con LAS PROVINCIAS, desde cuyas páginas da a conocer qué busca y qué encuentra en el arte. Atención: la memoria familiar es la clave.

–Acaba de recibir un premio.

–Sí, el premio Cervezas Alhambra en el festival Abierto Valencia en el que participan todas las galerías. El premio a la mejor exposición se decide por votación popular y nos lo han dado a la galería por mi muestra 'Si todo fuera de terciopelo', que cerró sus puertas el 6 de noviembre.

–Un título precioso. ¿Qué relata la coleccón de la muestra?

–Siempre he querido tratar las figuras maternas de mi familia. He bebido mucho de las experiencias vitales de mi madre y de mi abuela. También de la memoria familiar, la memoria histórica y la colectiva. He trabajado mucho en torno a este recuerdo, sobre todo de la vida de posguerra de mi abuela, una mujer nacida en la España rural que emigró a un barrio del extrarradio de Valencia. Fue modista, y por eso siempre he tratado mucho el tema de las telas. Pero esa propuesta parte del recuerdo maternal de la vivienda. Me centro en los objetos cotidianos, la porcelana decorativa de las casas de nuestras madres. Todo parte de que hace un año la casa donde me crié, la casa familiar, sufrió un incendio y se perdieron todos esos objetos, recuerdos que siempre me han servido de inspiración para trabajar.

–¿La memoria es un punto fuerte en su trabajo?

–Sí, cien por cien. Clave. La memoria entendida como recuerdo y también como legado. Es una memoria que remite a experiencias que no he vivido, que me han contado mi abuela y mi madre. Pero también a una memoria que me conduce a mí mismo, en primera persona.

–¿Qué otros conceptos le gusta explorar?

–En 'Si todo fuera de terciopelo', tomé el objeto como símbolo de un conducto familiar, de un legado que pretende ser protagonista de la exposición. Cojo objetos de decoración que suelen estar en las casas de nuestras madres y nuestras abuelas y los elevo a tamaño muy grande y los aterciopelo. ¿Por qué el título 'Si todo fuera de terciopelo? Este tejido para mí tiene connotaciones, de arropar y también glamurosas que remiten a escenas de elegancia. Me recuerda cuando en un anuncio aparece un anillo muy valioso envuelto en terciopelo. Da clase a un objeto que a veces pasa desapercibido y de esta manera elevo su grandiosidad que los aterciopela. Todo esto nace de la pérdida de esos objetos que eran mi imaginario creativo que he querido regenerar.

–El terciopelo abriga, ¿hay intención de buscar el abrigo que daban esos objetos perdidos?

–Bueno, supongo que sí. El terciopelo tiene muchas connotaciones que tienen que ver con la calidez y al mismo tiempo con algo lúgubre. Arropa, pero dependiendo de cómo se utilice, también tapa como en un telón de teatro cubre una pared... Así, tiene que ver con algo que sirve de atrezzo.

–Más allá de esta interesante exposición ¿hacia dónde mira su obra?

–Siempre me planteo como premisa lo sublime de la cotidianidad. De hecho las piezas que estoy haciendo y llevo años trabajando, suelen ser planos detalle en los que intento buscar una mirada concreta en aquello a lo que quiero dar importancia. Intento buscar lo sublime en acciones o escenas cotidianas.

–¿Convertir en grande lo pequeño?

–Sí. Convertir en grandioso lo mundano. Ante escenas que son tan cotidianas que quizás no te pararías a mirarlas intentar darles el valor o el poder más grande que puede tener la escena.

–¿Hay algún objeto en particular que es el que más le sugiere?

–Para la exposición me centré sobre todo en objetos decorativos de porcelana con connotaciones de fragilidad, también de vistosidad. Pero en los últimos dos años me he fijado en joyas, bolsos, vestimenta. Exprimir todo esto para elevar el engalanamiento a símbolo de empoderamiento de las señoras que siempre utilizo como imaginario para mi obra.

–¿Entiende el arte como compromiso social?

–Cien por cien. La cultura es un compromiso social. No tiene que haber un discurso político, o sí. Pero la manera que tiene de crear el artista es compromiso social porque genera cultura.

–Ha ganado varios premios, ¿cómo ve la situación en la Comunitat Valenciana con respecto a los artistas jóvenes? ¿Hay suficiente apoyo, oportunidades?

–Es complicado en la Comunitat y en toda España. Hay convocatorias y bastantes ayudas, pero muchas veces contemplan la meritocracia de manera que los jóvenes van quedando fuera. La ayuda a la cultura siempre tiene que ser más. Todo el apoyo siempre es poco. Sería necesario generar espacios institucionales para que expongan los artistas jóvenes.