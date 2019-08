Antonio de Felipe se pasa al arte 'low cost' Dibujos. En la imagen, algunas de las piezas que el artista ya ha realizado y que comercializará por 150 euros. / lp El pintor valenciano trabaja en una serie de pequeños dibujos a bolígrafo que comercializará por 150 euros | Sus particulares 'meninas', Audrey Hepburn, Liza Minnelli, Bambi, 'Mr. Potato' o Marlene Dietrich se cuelan en la colección 'Pop pocket' NOELIA CAMACHO VALENCIA. Jueves, 8 agosto 2019, 23:50

El pintor valenciano Antonio de Felipe no deja de crear. Con una estética que le ha hecho muy reconocible en sus casi treinta años de trayectoria pictórica, ahora, sin embargo, ha decidido dar una vuelta de tuerca a su trabajo. El autor se ha pasado al pequeño formato. Y, además, 'low cost'. El artista, según cuenta a LAS PROVINCIAS, trabaja en la actualidad en una colección de dibujos realizados a bolígrafo que comercializará pronto por 150 euros.

«Todo el mundo podrá tener un Antonio de Felipe», asegura uno de los exponentes españoles del 'pop art', que en la actualidad se encuentra en su estudio realizando unos lienzos del tamaño de medio folio que conservan todas las referencias estilística de la obra de De Felipe.

El autor confiesa que está disfrutando con el hecho de dibujar. Y lo hace con bolígrafo. Pero no olvida sus famosas meninas, su recreación de iconos como Audrey Hepburn y Marlene Dietrich y su capacidad para convertir un retrato de Bambi casi en objeto de culto.

El creador de la Comunitat celebra dentro de poco sus treinta años de carrera

Todos ellos forman parte de la colección 'Pop pocket. Menos es más', un proyecto que tiene al valenciano inmerso en casi una obsesión: «pequeñas obras de arte asequibles a todos los bolsillos». «El título corresponde a la idea de que, pese a que sean de pequeño formato, son originales», afirma el artista. La obras se podrán adquirir próximamente y De Felipe también se sirve de otros de sus iconos como Liza Minnelli o 'Mr. Potato' para realizar su primera incursión en el arte 'low cost'.

El valenciano lleva casi treinta años de trayectoria artística. Pese a que vive y trabaja en Madrid, asegura que le encantaría volver a exponer en Valencia y confía en poder hacerlo cuando celebre esas tres décadas de producción pictórica.

Es más, en 2016 el autor cumplió 25 años de carrera y lo hizo con una exposición en la galería Thema de la capital del Turia, en la que agrupaba doce lienzos y cincuenta obras en papel bajo el epígrafe 'Graffiti pop', que incluían iconos y elementos habituales en su carrera. Era el resultado de cuatro años de trabajo.

Su obra, además, forma parte de importantes colecciones, públicas y privadas, como la del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), la Fundación Sydney Besthoff de Nueva Orleans, la Col-lecció Testimoni de la Fundació La Caixa, la Colección Carmen Thyssen-Bornemizsa, la Colección de Arte Kneip en Luxemburgo, y la Montblanc Cultural Foundation, entr3 otras.

Asimismo, ha expuesto tanto en España como en el extranjero. Y sus creaciones se han incluido en exhibiciones colectivas como por ejemplo las celebradas en la Casa de Vacas y la Galería Seiquer de Madrid; en la Galería María José Castellví, y en el Museu Picasso de Barcelona, en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM) y en el Museo de la Ciudad, de Valencia; en la Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), en las Diputaciones de Cádiz, Córdoba y Sevilla, en las galerías Levy de Hamburgo, Therminus de Munich, Andipa de Londres, Salvador de París, GKM de Suecia, FMR (Franco Maria Ricci) de Roma, en el Museo Soma, o la Galería de Lee en Seúl, entre otras.

Es más, en estos momentos, acaba de inaugurar, concretamente ayer, en la Artevistas Gallery de Barcelona. Bajo el nombre de 'Universo pop', el espacio cultural exhibirá la obra del valenciano hasta el 8 de septiembre.

Pero Antonio de Felipe (Valencia, 1965) es un creador multifacético. No sólo pinta y dibuja, sino que también ha llevado su particular universo pictórico a distintos campos. Ha incursionado en ámbitos que van del desde el séptimo arte a la prensa escrita, pasando por la televisión o la publicidad. En su currículum se encuentra, por ejemplo, su colaboración con el director Pedro Almodóvar en la película 'Carne Trémula'. Además, el artista de la Comunitat fue el único español que intervino en la exposición sobre Marilyn Monroe 'Life as a legend', que ha recorrido ciudades como Londres, Estambul, Madrid, Lisboa, Helsinki, Chicago, y Dallas.

Pese a ello, De Felipe aboga por el arte para todos los bolsillos. En ello centra ahora su producción. Un arte 'low cost'.