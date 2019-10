La antigua estación del Grao se convertirá en un cabaret cubano con 'Hotel Habana Show' EP VALENCIA. Lunes, 7 octubre 2019, 23:38

La antigua Estación del Grao de Valencia se convertirá a partir del día 24 en un cabaré cubano para disfrutar del espectáculo 'Hotel Habana Show', la nueva propuesta de los productores de la exitosa ' The Hole' que propone un cóctel «impresionante» de circo, danza y música. Este espectáculo musical, que pretende «transportar al espectador a La Habana Vieja», es una producción original de Letsgo, de la mano de Compañía Havana. Llega protagonizado por el artista valenciano Manu Badenes, que fue maestro de ceremonias de 'The Hole Zero' y que vuelve a hacer una vez más de hilo conductor en el show interpretando el papel de El Extranjero.

El show, que se presentó ayer, combina «impresionantes» números de circo, danza y música, con 36 artistas cubanos sobre el escenario. Uno de los papeles principales lo interpreta Sihara Dolores Balart, que fue durante 20 años la voz principal del famoso cabaré cubano Tropicana y que da vida a Rita, antigua vedette del que fuera uno de los cabarés más importante del mundo, y por Lázaro Joao Aguilera, una de las voces principales del show. El espectáculo cuenta con la dirección artística de Chevi Muraday (Premio Nacional de Danza) y dirección de actores de Silvia Montesinos. El diseño de escenografía y vestuario es obra de Felype de Lima.