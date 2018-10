'Al anochecer' vuelve a los escenarios cuando celebra su 20 cumpleaños Actores. Pablo Díaz y Helena Font, en una escena de la obra. / lp La obra de Disla aterriza en La Rambleta bajo la dirección de Sergio Caballero y con Pablo Díaz y Helena Font como intérpretes LAURA GARCÉS VALENCIA. Viernes, 12 octubre 2018, 01:21

La obra de teatro 'Al anochecer', de Juli Disla, cumple 20 años y vuelve a los escenarios. En esta ocasión, y por primera vez, se representa en castellano. Bajo la dirección de Sergio Caballero los actores Pablo Díaz del Río y Helena Font se suben a las tablas en un montaje con el que se estrena la compañía -creada por estos dos intérpretes- y que lleva el mismo nombre del texto de Disla. Estará con el público los próximos días 19, 20 y 21.

Dos décadas después de su estreno el mensaje del texto se mantiene fresco para el espectador de hoy. Los asuntos que aborda son de siempre y para siempre. El nombre de los personajes «Él y Ella» muestran bien a las claras «esa universalidad», puntualiza Caballero.

'Al anochecer' plantea al espectador «la necesidad de sentirse amado» y explora sobre los miedos en torno a los sentimientos que acompañan a cualquier persona, retrato de una experiencia «por la que todos hemos pasado». Ahí está el «temor a verbalizar que queremos a alguien o a escuchar que alguien nos diga que nos quiere», apunta el director.

Caballero presenta la obra sustituyendo el contenedor de basura al que bajan los personajes para deshacerse de sus desechos por un vertedero. En torno a ese espacio -metáfora de la necesidad de desprenderse de cuanto les atenaza- Ella y Él van mostrando las inquietudes que genera «la torpeza de los seres humanos en cuestión de sentimientos», aplica el director de la producción. Un elemento de gran trascendencia en la obra «es la noche». Los personajes se alían con esas horas sin luz y entre las sombras se «diluyen sus miedos» porque en la oscuridad «se dejan ver».

Salpicada de humor

Para abordar este entramado de sentimientos y desasosiegos tan humanos, el director del espectáculo se aparta del dramatismo. Caballero recalca que todo «está salpicado de humor»; es una circunstancia que han «querido potenciar: fuera dramas». La elección del texto se realizó con la mirada puesta en que los «actores se sintieran identificados con los personajes» y pensaron que para la ocasión Disla era el idóneo, además de que «consideramos que es de lo mejor».

Pablo Díaz, quien junto a Helena Font, protagoniza la obra, es la primera vez que interpreta este personaje, aunque asegura que le persigue toda la vida: «Desde que la vi hace 20 años». El actor considera que el texto es «excelente» y a ello se une la «enorme» imaginación de Sergio para extraer mucho de los actores. «Es un director que no te pasa una en el buen sentido», asegura el coprotagonista.

La compañía 'El anochecer', que han puesto en marcha Pablo Díaz y Helena Font, arranca con este proyecto en cuya producción también participa La Rambleta y colabora el Ayuntamiento de Vila-real, pueblo de Caballero. Díaz explica que ya están en conversaciones con La Rambleta para un «espectáculo corto» y tienen otra obra «en mente, pero para más adelante».

Entre las iniciativas que quieren potenciar incluyen prestar atención a los textos de autores de la Comunitat, tanto en valenciano como en castellano porque «tenemos la sensación de que aquí se estrena el texto de un autor y si te he visto no me acuerdo». Mientras llegan los proyectos y se trazan retos para esta nueva aventura de producción teatral, se acerca el momento de actuar en La Rambleta. Los intérpretes ya están preparados para seguir las indicaciones de Caballero en un espacio escénico que el director ha concebido lo «menos aparatoso» posible pero con la intención de extenderse a todo el escenario.