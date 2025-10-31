Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El escritor Andrés Trapiello en el Casino de Agricultur, donde presentó el libro 'Próspero viento'. Irene Marsilla

Andrés Trapiello: «La izquierda sería cultísima si por fin leyera todo lo que dice que ha leído»

El escritor presenta en Valencia el libro 'Próspero viento' I El autor rastrea el origen de la hegemonía cultural de la izquierda y de los nacionalistas, que se han creído legitimados para reescribir la historia

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:48

Comenta

El escritor Andrés Trapiello ha visitado Valencia. En el Casino de Agricultura, presentó el último libro que ha publicado: 'Próspero viento'. La obra es un ... ensayo autobiográfico en el que relata su propia vida y la peripecia vital y política de varias generaciones. Rastrea el origen de la hegemonía cultural de la izquierda y de los nacionalistas, que se han creído legitimados para reescribir la historia. Trapiello estuvo acompañado del articulista y profesor Félix Ovejero y del presidente de la Fundación El Secreto de la Filantropía, Luis Trigo. Antes de la presentación habló con LAS PROVINCIAS del libro y de aspectos de la situación cultural actual.

