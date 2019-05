«No sé cuándo, pero andar, andaré» Domingo, 19 mayo 2019, 00:08

«Lo que está claro es que voy a andar, lo que no sabemos todavía es cómo ni cuándo, es cuestión de tiempo pero andar, andaré», asegura a todos cuantos se interesan por su estado Rafael Cañada, banderillero francés corneado de gravedad en Valencia el pasado sábado 11 de mayo. El percance sobrevino cuando bregaba con el cuarto novillo de la tarde a las órdenes del novillero francés Adrien Salenc. Cañada, nacido en Biarritz y de padres extremeños, mantiene un excelente estado de ánimo y continúa hospitalizado en el centro de rehabilitación de Levante, donde se recupera favorablemente de la lesión medular que le produjo el novillo. «Me encuentro fenomenal. Ya me han quitado los drenajes. Eso es una buenísima noticia porque va a permitir que dentro de poco, cuando no haya riesgo de infección, me puedan intervenir los neurocirujanos para poder operar la columna vertebral desde la L3 hasta la L5, que son las que están dañadas», explica.

Cañada, casado y padre de una niña de trece años que «baila flamenco como los propios ángeles», recuerda perfectamente la cogida: «El novillo se me vino por dentro. Fue una reacción extraña, como si no viese. De pronto cambió de trayectoria y me arrolló. Lo recuerdo perfectamente pero además lo he visto en vídeo y es así», detalla. Luego, ya en el suelo, el toro sí supo dónde estaba la presa y le metió el pitón por la espalda.

La habitación de Cañada está siendo un constante desfile de compañeros y amigos que le han respaldado en los momentos de mayor incertidumbre que siguieron al percance. Para todos ellos tiene palabras de gran reconocimiento por haberle hecho sentir muy respaldado, lo mismo que para los médicos que le han atendido. «He tenido una gran suerte, son un auténticos ángeles».

Sus expectativas de futuro van un poco más allá y ya ha hecho planes para cuando abandone el hospital: «Me gustaría, cuando empiece a andar, visitar un poco Valencia. He empezando visitando la plaza y el hospital y ahora me gustaría visitar la ciudad en la que tan bien me están tratando».