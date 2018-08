La ampliación del IVAM se retrasa El conseller de Cultura aplaza a la próxima legislatura la búsqueda de un segundo edificio para el museo en Valencia EP/REDACCIÓN VALENCIA. Domingo, 5 agosto 2018, 00:33

El IVAM no se ampliará durante la presente legislatura «más allá del Jardín de las Esculturas», obra que espera que arranque «en breve», según el conseller de Cultura. Si el crecimiento del museo continúa, ese debate podrá plantearse en el futuro, pero «no será en esta legislatura», aseveró Marzà. De cara al 30 aniversario del museo, que se conmemorará en 2019, no habrá ampliación. Hace unos días José Miguel G. Cortés, director del IVAM, declaró a LAS PROVINCIAS que el futuro del IVAM pasaba «por un edificio, la actual sede de la pinacoteca, para el IVAM Centro Julio González y otro inmueble para IVAM Siglo XXI», pero remarcaba que era la Conselleria quien debería estudiar cómo materializar este proyecto. «Lo primero que hay que hacer -dijo Marzà- es trabajar el contenido antes que el continente y miraremos en el futuro si es realmente necesaria esa ampliación física. Primero hay que ampliar el nivel expositivo y del relato, que se está haciendo, y cuando lleguemos a ese punto necesario tendremos ese debate pero en esta legislatura no será. En un futuro si se continúa creciendo lo plantearíamos pero de cara a una segunda o tercera legislatura del Botànic».

Más inversión del Gobierno

El conseller enumeró el trabajo realizado en el IVAM: «Hemos aprobado por consenso una Ley del IVAM; hemos generado un nuevo patronato y el museo ha cambiado el programa expositivo y está recuperando la confianza de los visitantes». Ante el trabajo que se está realizando en la institución cultural, la Generalitat va a seguir reclamando al Estado una aportación mayor para este museo, ya que la que da actualmente no es «coherente» a la calidad de su oferta.

Por último, Marzà subrayó que se está haciendo una labor intensa para lograr una «coordinación estratégica» para que «todo el mundo sepa su papel en el mapa museístico valenciano y teniendo en cuenta también las propuestas privadas».

«Queremos que la cultura sea un hecho diferencial y que el crecimiento que está experimentando sea referente internacional. Deseamos tener la capitalidad a nivel mediterráneo de la cultura, es un trabajo largo que pasa por consolidarlos buenos proyectos públicos y que estos se coordinen con los privados», defendió el titular de Cultura.