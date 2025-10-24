Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aitana en una actuación. EP

Aitana dará un segundo concierto en el Roig Arena tras agotarse las entradas del primero

Los tickets para el nuevo concierto salen a la venta el próximo 28 de octubre a las 13 horas en la web

Viernes, 24 de octubre 2025, 09:18

El 'Cuarto Azul World Tour' hará una segunda parada en Roig Arena. Tras agotar las entradas del primer concierto programado para el 22 de mayo de 2026, Aitana ha anunciado que también se subirá al escenario del recinto valenciano el 21 de mayo. Valencia contará, por tanto, con dos fechas para la gira mundial que llevará a la artista catalana por todo el mundo.

Las entradas para el nuevo concierto de Aitana, programado para el 21 de mayo de 2026, salen a la venta el próximo 28 de octubre a las 13h en la web www.roigarena.com

La cantante acumula cientos de seguidores que la han acompañado desde su irrupción en la industria musical hace ya ocho años. Con cuatro álbums de estudio, Aitana ya es una de las artistas más consolidadas del panorama musical español, con un crecimiento y una evolución que, en los últimos años, ha sido imparable. Con este segundo concierto en Roig Arena, sus seguidores tienen una nueva oportunidad de disfrutar de su música en directo.

