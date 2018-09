Agreden a la artista Marina Abramovic con un cuadro 00:44 Una obra de la exposición 'The Cleaner'. / Efe | Atlas El sospechoso es un artista checo de 51 años que ya había protagonizado incidentes como este ATLAS Lunes, 24 septiembre 2018, 18:48

Un hombre ha agredido a la artista Marina Abramovic con un cuadro. La mujer estaba presentando en Florencia su explosición 'The Cleaner' cuando, de repente, un hombre le golpeó con una obra. Afortunadamente el lienzo no tenía cristal y la artista no ha sufrido daños.

El autor de esta agresión utilizó un retrato que él mismo pintó sobre la propia Abramovic para llevar a cabo su ataque. El sospechoso es un artista checo de 51 años que ya había protagonizado incidentes como este.

Minutos más tarde, Abramovic se acercó al hombre para preguntarle por qué había actuado así. A pesar de este vengonzoso lance, ella denunció a su agresor.