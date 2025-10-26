Adela Cortina, Claudia Serra Jorge Pérez Cebrián y Begoña Valero reciben los Premios de la Crítica Valenciana

R. V. Domingo, 26 de octubre 2025, 15:06 Comenta Compartir

El Centro Cultural Rambleta ha celebrado este fin de semana la gala de entrega de los XLIV previos de la Crítica Literaria Valenciana. Recogieron sus galardones Claudia Serra, Adela Cortina, Jorge Pérez Cebrián y Begoña Valero.

La ceremonia, que estuvo conducida por la rapsoda Gloria Sevilla, finalizó con un vino de honor, precedido del acto de entrega de la escultura «El abrazo» a Rambleta, en reconocimiento de su labor como centro de organización de voluntarios tras la trágica DANA, de la que ahora se cumple un año. Rocío Huet, como directora del centro cultural, expresó el agradecimiento de Rambleta con unas conmovedoras palabras. La escultura «El abrazo» es obra de Antonio Aras, autor también de las estatuillas de los premios.

A esta edición de los Premios de la Crítica Literaria de la Comunidad Valenciana organizados por la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (CLAVE), concurrieron todas las obras de autor o autora valencianos o con residencia permanente en nuestra Comunidad, publicadas con depósito legal del año 2024 en las modalidades de Poesía, Narrativa, Ensayo y Crítica, y Literatura Dramática.

Las reuniones de los jurados se celebraron en Rambleta el pasado 24 de mayo, y el mismo día se hizo público el fallo:

El jurado de Literatura Dramática, compuesto por José Vicente Peiró, como presidente, Silvia Hueso, como secretaria, y Nel Diago, Inma Garín, Marina Torrecilla, Eric Gras y Enrique Herreras, como vocales, acuerda por unanimidad, conceder el Premio de la Crítica Valenciana 2025 en esta modalidad a la obra Un estiu, de la autora Clàudia Serra, publicada en 2024 por Sembra Llibres.

En el apartado de Ensayo y Crítica, el jurado estaba formado por Eduardo Boix López, como presidente, María Ángeles Chavarría Aznar, como secretaria, y María Pareja Olcina, Juan Ramón Torregrosa Torregrosa, José Miguel Segura Roselló, Francisco Agramunt Lacruz y José Ferrándiz, como vocales, por unanimidad aprobó la concesión del Premio de la Crítica Literaria Valenciana 2025 a la obra '¿Ética o ideología de la inteligencia artificial?', de la autora Adela Cortina, publicada el año pasado por Paidós.

El género Narrativa, contó en el jurado conJosé Luis Ferris, como presidente, Eduardo Almiñana, como secretario, y María García-Lliberós, Rosa Sanmartín, Carmen Velasco, Rosana Ferrando Mateu y Lucía Márquez, como vocales, concedió el Premio de la Crítica Valenciana a 'Un testigo llamado Cervantes', de la autora Begoña Valero y editado por Sargantana en 2024, por ser una novela de amplios méritos entre los que hay que destacar la capacidad de la autora para diluir un arduo trabajo de investigación en una narrativa fluida y seductora.

El jurado de Poesía, constituido por Gloria de Frutos, como presidenta, Joaquín Juan Penalva, como secretario, y Elia Saneleuterio Temporal, Ángel Luis Prieto de Paula, Santiago Fortuño Llorens, Juan Pablo Zapater y Juan Luis Bedins, como vocales, concedió el Premio de la Crítica Valenciana al poemario 'Pero nunca los huesos de las aves', del autor Jorge Pérez Cebrián, publicado en 2024 por Pre-Textos. Pérez Cebrián consolida su voz lírica a través de un ritmo sostenido a lo largo de todos los poemas. .

Los Premios están organizados por la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (CLAVE) y son auspiciados y están patrocinados por Espai Rambleta, con la ayuda de la Generalitat Valenciana. Los jurados de las diferentes modalidades de los Premios de la Crítica Literaria Valenciana están formados por relevantes periodistas, escritores o escritoras y personas representantes de instituciones culturales, que ejercen la crítica en prensa o que se dedican a la investigación y docencia en educación superior, todas ellas nacidas o residentes en la Comunidad Valenciana. Preside los premios el crítico y profesor universitario José Vicente Peiró, siendo la secretaria de los mismos la poeta Elia Saneleuterio Temporal, profesora titular de la Universitat de València.