Acuerdo de la Fundación Hortensia Herrero para promover la conexión entre arte y arquitectura técnica
El convenio con COAT Valencia permite impulsar visitas técnicas especializadas centradas en la restauración arquitectónica y la conservación del edificio histórico que alberga el CAHH
M. R.
Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:46
El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia (COAT Valencia) y la Fundación Hortensia Herrero han firmado un convenio de colaboración para acercar el ... patrimonio y el arte contemporáneo al colectivo de arquitectos técnicos colegiados. Además, mediante el acuerdo se impulsará la participación de este colectivo en las actividades del Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH).
A través de este acuerdo, los profesionales de la arquitectura técnica podrán conocer de primera mano y con condiciones específicas el contenido artístico del CAHH. Además, participarán en visitas técnicas especializadas centradas en la restauración arquitectónica y la conservación del edificio histórico que alberga el CAHH, uno de los nuevos hitos culturales de la ciudad tras una obra de rehabilitación que es un referente en su ámbito.
Esta colaboración refuerza el compromiso compartido de ambas entidades con la cultura, el patrimonio y la integración del arte en el entorno urbano valenciano, destacando la labor del arquitecto técnico como garante de la calidad, la sostenibilidad y la preservación del patrimonio construido.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión