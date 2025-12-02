BBVA gana impulso entre jóvenes gracias a una oferta adaptada a sus necesidades

El sector financiero puede resultar complejo, sobre todo cuando empiezas a dar tus primeros pasos. Gestionar tus ingresos, invertir, establecer una estrategia de ahorro… Aquí es donde BBVA se erige como la opción predilecta entre los jóvenes, pues las altas digitales de clientes menores de 30 años en España han aumentado un 46,3% hasta septiembre.



Este dato avala la propuesta de valor de BBVA para el segmento joven, cuya oferta se ha impulsado y enfocado a las necesidades de este tramo de edad, con el objetivo de ofrecerles una experiencia más ágil y personalizada. Para tal fin, la entidad bancaria ha potenciado su ecosistema digital con nuevas funcionalidades, productos de inversión y soluciones financieras pensadas para acompañar a esta generación en cada etapa de su vida. Apertura de cuenta y tarjeta sin coste, un asistente para inversiones y hábitos de ahorro, ventajas para viajar y una app potenciada con Inteligencia Artificial son algunos de los puntos fuertes de BBVA. Con todo, no es de extrañar que el 60% de sus altas se tramiten a través de sus canales digitales.

Cuenta gratuita, ventajas para viajar y un fiel consejero de ahorro

Todos los clientes menores de 30 años pueden disfrutar de una cuenta totalmente gratuita y 100% digital, con tarjeta sin coste. Además, pueden abrir cuentas secundarias sin costes para gestionar sus finanzas, tanto de forma individual como compartida, independientemente de la edad del cotitular. Así, no pagan comisiones en su Cuenta Joven y Online, y tampoco en sus tarjetas.



Una interesante ventaja para los jóvenes es que su tarjeta incluye el ‘Pack Viajes Estándar’ sin coste adicional. Al viajar al extranjero, pueden operar sin comisiones, sin límite de operaciones ni de importe, incluso los fines de semana. Asimismo, cuentan con la posibilidad de tres retiradas en cajeros al mes.



BBVA va incluso un paso más allá para responder a las necesidades de los jóvenes, acompañándolos en sus primeros pasos en la inversión y sus hábitos de ahorro. Ofrece distintos fondos de inversión con formación incluida y una bonificación de hasta 300 euros brutos en caso de rentabilidad negativa en el primer año de inversión, facilitando así a los jóvenes el poder adentrarse en el universo financiero.

Para proporcionar un apoyo extra en lo que respecta al objetivo del ahorro, la aplicación permite crear apartados de ahorro a modo de hucha digital, pudiendo reservar ahí el dinero que se desee, separándolo de la cuenta corriente. Además, premian los buenos hábitos de los usuarios con una remuneración del ahorro de hasta un 6% a quienes consigan apartar mes a mes una cantidad de sus ingresos recurrentes. Así, al final de cada mes, el banco bonificará el dinero que se haya ido apartando de la nómina, pensión o prestación por desempleo hasta un máximo de 20 euros al mes durante tres meses.



La entidad también ha ampliado su oferta con productos adaptados a las nuevas tendencias como los criptoactivos. De hecho, BBVA fue la primera entidad de crédito en España en ofrecer la compraventa y custodia de bitcoin (BTC) y ether (ETH) con la autorización de la CNMV conforme al Reglamento de los Mercados de Criptoactivos (MiCA). Desde su lanzamiento, el 20% de los inversores en criptoactivos de BBVA son menores de 30 años, lo cual deja patente el interés que existe entre los jóvenes en este tipo de inversiones.



BBVA respalda también a los jóvenes en el acceso a la vivienda, con hipotecas que financian hasta el 95% del valor del inmueble, sin comisión de apertura ni gastos de notaría, gestoría o registro. En la actualidad, más de un tercio de las hipotecas contratadas en la entidad corresponden a clientes menores de 35 años. Además, junto a la campaña joven al 95%, BBVA también apoya a los jóvenes a través del programa de 'avales ICO para jóvenes y familias'.