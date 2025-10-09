Movilidad limpia y tecnología útil para emprendedores sobre cuatro ruedas

En los últimos tiempos, Citroen ha optado por pisar el acelerador en lo que a vehículos comerciales se refiere. La transición a la movilidad sostenible apremia, y la firma francesa ha querido adelantarse al futuro renovando su gama de vehículos para empresas y autónomos. Desde el compacto Berlingo Van hasta el imponente Jumper, pasando por el versátil Jumpy y el acogedor SpaceTourer, Citroen quiere hacer de cada trayecto una experiencia plena de confort, seguridad y eficiencia.



Y las cifras muestran cómo los conductores europeos aprecian ese esfuerzo. En el año 2022, a la firma francesa le pertenecía el 8,3% del mercado europeo de comerciales, y las ventas de estos vehículos suponían el 30% de todas las de la marca. Pero Citroen apuesta por llegar mucho más allá, y para ello presenta una nueva línea que abraza la electrificación total –con opciones de batería de varios tamaños – y un diseño que destila modernidad sin renunciar a la herencia de un siglo de innovación.

Lo que Citroën propone con la estética y diseño de sus vehículos comerciales es crear lo más parecido a un taller móvil o a una oficina rodante. Todo en las líneas de estos modelos destila frescura y sofisticación: frontales más verticales, parrillas que exhiben con orgullo el nuevo logo ovalado y faros LED que dibujan una firma luminosa en dos alturas. Para resaltar este toque contemporáneo están los tonos Azul Kiama y Gris Titanio. En cuanto a los interiores, cuentan con tableros ergonómicos y unos volantes multifunción para hacer el trabajo lo más cómodo posible. La idea que subyace en cada detalle es la de hacer más fácil el día a día de los profesionales sin comprometer el estilo ni la sostenibilidad de su actividad.



Uno de los vehículos emblemáticos de esta colección es el Berlingo, fabricado en la planta de Citroën de Vigo desde 1996. Si hay que definirlo con una palabra, sin duda esa sería versatilidad. Lo mismo puede servirle a un artesano que necesite cargar sus herramientas que a una familia que precise espacio para el equipaje de las vacaciones. Disponible en versiones Doble Cabina cinco plazas o Furgón , con longitudes de 4,40 metros o 4,75 m, el Berlingo Van presume de un volumen de hasta 4,4 m³ y capacidad para cargar hasta una tonelada de peso.



En cuanto a su diseño interior, está también sustentado sobre la modularidad y la versatilidad orientada a empresas y autónomos. Por ejemplo, el respaldo central puede transformarse en un escritorio, y los asientos laterales se pliegan para dar cabida a objetos de grandes dimensiones.



Pero lo realmente importante está en el puesto del conductor: El confort que ofrecen los asientos Advanced Comfort® que absorben las vibraciones de carreteras largas, mientras la pantalla táctil de 10 pulgadas, con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, permite controlar todos los aspectos de la conducción de forma accesible. Pensando en la seguridad, la Berlingo VAN cuenta con todo un arsenal de asistentes a la conducción: desde frenado de emergencia con detección de peatones hasta cámaras que eliminan puntos ciegos. Si nos centramos en la motorización, merece la pena mencionar la versión eléctrica e-Berlingo VAN, con 136 CV y 340 km de autonomía.