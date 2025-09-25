“Con la subida del 10% y la mejora fiscal, la oferta resulta todavía más atractiva para los accionistas”





Esta semana, la actualidad económica ha estado marcada por la mejora de la oferta de BBVA a los accionistas de Banco Sabadell. José Manuel Mieres, director de la Territorial Este de BBVA, desgrana en esta entrevista las claves de una oferta que define como “una oportunidad única”.

P. A falta de dos semanas para la finalización del período de aceptación, ¿qué le diría a un accionista del Sabadell?

J. M. Le animaría a acudir ya al canje, porque se trata de una oportunidad única de sumarse a un proyecto que une a dos bancos en su mejor momento. Como resultado de la oferta y asumiendo un escenario del 100% de aceptación, los accionistas del Sabadell alcanzarían aproximadamente una participación del 15,3% en BBVA. Así, estimamos que, tras la fusión, podrán obtener un beneficio por acción de aproximadamente un 41% más del que lograrían si el Sabadell continuara en solitario.

También le invitaría a reflexionar sobre qué podría pasar si la operación no prospera. Desde que BBVA anunció su oferta, las acciones de Banco Sabadell han subido con fuerza y todo indica a que es precisamente nuestra propuesta la que está sosteniendo esa valoración en el mercado. En esta línea, si no saliera adelante la oferta, diversos analistas prevén una corrección a la baja de la acción de Banco Sabadell.

P. ¿Qué supone para los accionistas del Sabadell la mejora de la oferta?

J. M. Supone que si acuden al canje recibirán una acción nueva de BBVA por cada 4,8376 que posean del Sabadell, un 10% más de contraprestación que en la oferta anterior. Este canje sitúa el precio de las acciones de Banco Sabadell en los niveles más altos de la última década. A esto se añade un aspecto clave: la neutralidad fiscal de la operación. Al ser íntegramente en acciones, los accionistas residentes en España no tendrán que pagar impuestos por el canje si el porcentaje de aceptación supera el 50% de los derechos de voto. Con la subida del 10% y la mejora fiscal, la oferta resulta todavía más atractiva para los accionistas de Banco Sabadell.

P. La presencia de BBVA en economías emergentes genera debate. ¿Qué relevancia tiene en esta operación?

J. M. La presencia de BBVA en más de 25 países es uno de los aspectos más atractivos del banco para los accionistas del Sabadell porque ayuda a diversificar riesgos y abre la puerta a mayores oportunidades de rentabilidad. En los últimos trimestres BBVA ha alcanzado resultados récord gracias al liderazgo de sus franquicias en los países donde está presente.

P. ¿Qué otros aspectos de la oferta destacaría?

J. M. Pondría en valor aspectos relacionados con la seguridad y la solidez. Destacaría que la volatilidad de la acción de BBVA es mucho menor que la del Sabadell, es decir, la acción de BBVA es un activo mucho más estable, que fluctúa menos, lo que también es un aspecto a tener en cuenta por el accionista de Banco Sabadell.

Además, la unión con el Sabadell dará lugar a un banco más fuerte y preparado para afrontar las crecientes inversiones necesarias en el sector financiero en ámbitos como la digitalización, la ciberseguridad o la inteligencia artificial. Un banco de mayor tamaño puede asumir esos costes con más eficiencia y, así, tener mayor capacidad para financiar a familias y empresas.

Para los accionistas del Sabadell, acudir a la oferta significa sumarse a un proyecto de mayor escala, con más potencial de crecimiento y rentabilidad. En cambio, no acudir al canje sería permanecer en un banco más pequeño y menos diversificado.

P. Por último, ¿cómo puede afectar esta operación a la banca de proximidad?

J. M. Esta operación busca reforzar la banca de proximidad: los clientes de Banco Sabadell tendrán acceso al doble de oficinas y el triple de cajeros de los que tienen ahora en nuestro país, más productos y servicios a su disposición, y la solidez de una entidad con la escala necesaria para ayudar a familias y empresas a afrontar el futuro con confianza. Algo que en BBVA venimos haciendo desde hace años: combinar la fortaleza de un gran grupo internacional con el arraigo en cada territorio. En la Comunidad Valenciana, en concreto, muchas familias y empresas ya confían en BBVA como su socio financiero. Una muestra de ello es que, sólo en los ocho primeros meses del año, hemos incrementado en un 20% la nueva financiación al tejido productivo de la región, apoyando su crecimiento y consolidación.

Cómo obtener más información y acudir al canje

Los accionistas de Banco Sabadell podrán asistir a la sesión informativa que tendrá lugar en Valencia el próximo 1 de octubre, a las 18h, en el auditorio de CEV, Calle Hernán Cortés 4. Solo tienen que registrarse en la web corporativa de BBVA (www.bbva.com) o llamar al 800 080 032. Además, para acudir al canje pueden presentar su declaración de aceptación gratuitamente en cualquiera de las oficinas de BBVA, sean o no clientes, o llamar al 800 080 032 (inversores particulares) o al 911 859 673 (inversores institucionales). O bien hacerlo en la entidad donde tenga depositadas sus acciones.