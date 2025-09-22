De Valencia a Tenerife en vuelo directo: una nueva forma de viajar con Binter al ritmo del #ModoCanario

Tenerife y Valencia, aunque estén separadas por el Atlántico, comparten la pasión por el mar, la buena mesa y los planes al aire libre. Ahora, gracias a la nueva conexión directa de Binter, descubrir la isla canaria es más sencillo que nunca. Cuatro vuelos semanales –y una frecuencia adicional a partir de diciembre– acercan los paisajes volcánicos, las playas salvajes y los cielos estrellados de Tenerife a menos de tres horas de viaje. La experiencia comienza desde el momento en que se sube al avión, con un servicio pensado para que cada trayecto sea cómodo, cercano y diferente.



Más allá del vuelo, Tenerife ofrece una combinación única de naturaleza, cultura y vida activa que invita a explorar cada rincón. Desde charcos volcánicos y piscinas naturales hasta senderos en bosques milenarios, el imponente Teide y noches con música y tradición isleña, la isla se revela como un destino sorprendente para los valencianos que buscan nuevas experiencias.



Con Binter, viajar a Tenerife se convierte en un plan completo desde que uno se acomoda en el asiento: una forma de desplazarse rápida, cómoda y auténticamente canaria.

Otra forma de volar: el #ModoCanario

Viajar no tiene por qué ser solo trasladarse de un punto a otro; puede convertirse en un momento placentero, anticipando la experiencia que nos espera en el destino. Binter propone exactamente eso: volar en #ModoCanario, una manera de viajar que combina comodidad, cercanía y atención a los pequeños detalles, diseñada para que el trayecto se sienta como parte de la aventura y no solo un paso intermedio.



Sus modernos aviones Embraer E2 están concebidos para ofrecer espacio y confort en cada asiento. La configuración 2+2 elimina el incómodo asiento central, garantizando siempre ventanilla o pasillo y más amplitud para las piernas, de manera que cada pasajero puede relajarse y disfrutar del vuelo. A bordo, la experiencia se completa con un aperitivo gourmet elaborado con productos frescos y genuinamente canarios –que varían según la ruta y el tipo de pasajero–, un entretenimiento a la carta con películas, series, música, prensa digital y juegos, y la comodidad de llevar siempre el equipaje de mano consigo, sin coste adicional ni complicaciones.



Son gestos que marcan la diferencia y reflejan la esencia de una aerolínea con más de 35 años de trayectoria y 80 millones de pasajeros transportados. En Binter, la amabilidad y la excelencia se perciben en cada detalle: desde la sonrisa de la tripulación hasta la suavidad de cada despegue y aterrizaje. Volar con Binter es empezar a vivir Tenerife incluso antes de pisar la isla: un viaje que combina eficiencia, confort y ese toque único que solo el #ModoCanario sabe ofrecer.

Tenerife: naturaleza y vida activa en estado puro

Una vez allí, Tenerife ofrece a los viajeros valencianos un escenario completamente distinto al Mediterráneo, un lugar donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor. Más allá de las playas de arena negra del norte y las doradas del sur, la isla es un mosaico de paisajes volcánicos, charcos naturales formados por la lava y piscinas marinas esculpidas por el Atlántico, que invitan a un baño diferente y a descubrir rincones sorprendentes alejados del turismo convencional. Cada costa, cada roca y cada charco cuenta su propia historia, ofreciendo vivencias que despiertan la curiosidad y los sentidos.



El interior de la isla es un paraíso para quienes buscan vida activa y conexión con la naturaleza. Senderos que atraviesan bosques milenarios, rutas de ciclismo o mountain bike por paisajes de otro mundo y la majestuosidad del Parque Nacional del Teide, con su volcán que domina el horizonte, brindan panorámicas que parecen salidas de un documental. Por la noche, los cielos de Tenerife, limpios y claros, la han convertido en un destino de referencia internacional para el astroturismo, donde las estrellas y constelaciones brillan con intensidad. Y en el mar, la observación de cetáceos en libertad recuerda que la isla es un santuario natural en el que la fauna se muestra en todo su esplendor.



Pero Tenerife también sabe combinar la aventura con la cultura y el ocio. Fiestas tradicionales, música y ritmos isleños llenan cada rincón de energía y autenticidad, mientras que la gastronomía local mezcla productos frescos atlánticos con raíces típicas, ofreciendo sabores únicos que refuerzan la conexión con el territorio. La isla es un destino completo: naturaleza en estado puro, vida activa, cultura y experiencias auténticas que permanecen para siempre en la memoria de quienes la visitan.

Una conexión directa para descubrir más

La nueva ruta de Binter une directamente Valencia y Tenerife en vuelos de apenas dos horas y media, evitando escalas y esperas, y a partir de diciembre contará con una frecuencia adicional para ofrecer aún más comodidad y flexibilidad a los viajeros. Ambas localidades comparten algo más que sol y mar: celebran la vida a su manera, combinando cultura, música y paisajes que invitan a disfrutar cada instante.



Hoy, gracias a Binter, esa cercanía se traduce en un viaje directo, cómodo y diferente, porque descubrir Tenerife no es solo llegar a un nuevo destino: es comenzar a volar con otro espíritu, el auténtico #ModoCanario.