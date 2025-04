Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE): diagnóstico y tratamiento

Siguiendo esta misma línea, desde Farmacia se pone el foco en la importancia de ofrecer soluciones que mejoren la calidad de vida de los pacientes: «Lo que siempre nos preocupa es proveer del mejor tratamiento y del mejor pronóstico a nuestros pacientes», asegura Pilar Blasco.



Una reflexión con la que coincide plenamente el oftalmólogo: «Es muy importante implicar al servicio de Farmacia y al de Oftalmología para un objetivo final común que es dar la mejor vista posible a nuestros pacientes», añade, demostrando que avanzar hacia nuevos tratamientos y soluciones no solo podría ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores, sino también la carga del sistema sanitario.

Referencias:



1. Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) [Internet]. Barcelona Macula Foundation: Research for Vision. [cited 2022 Jan 13]. Available



2. Wong WL, et al. Lancet Glob Health. 2014;2:e106 16