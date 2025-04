Valencia Montessori School se traslada a un nuevo espacio en plena huerta valenciana

1906 fue el año en que María Montessori, la primera mujer médica en Italia, abrió su revolucionaria escuela Casa dei Bambini. Cuando se habla de la educación Montessori, a menudo se mencionan detalles específicos: la ausencia de calificaciones, los objetos adaptados al tamaño de los niños y niñas, la libertad de elección, el uso del mismo conjunto de materiales en cada aula, etcétera. Pero centrarse solo en estos aspectos es perder de vista lo más importante. La educación Montessori fue innovadora porque fue el primer método educativo basado en la ciencia. Mientras que otros modelos partían de una teoría abstracta sobre el niño y diseñaban métodos educativos en base a ella, María Montessori, como médica e investigadora, hizo lo contrario: experimentó con distintos métodos y, basándose en los resultados, formuló una teoría del desarrollo infantil que luego refinó a través de nuevas observaciones y pruebas.

Educación Montessori

La razón por la cual todo en un aula Montessori está diseñado de cierta manera es sencilla: el ambiente preparado ha sido demostrado una y otra vez en innumerables aulas y culturas. Precisamente esta cultura de experimentación y evaluación científica es lo que más falta en nuestro sistema educativo centralizado y burocrático. No se trata de una metodología específica, sino de un enfoque basado en la observación, la prueba y la adaptación.

Por esta misma razón, la educación Montessori sigue ofreciendo resultados sobresalientes basado en el respeto al proceso individual y desarrollo humano, que han sido validados repetidamente. La investigadora doctora Angeline Lillard ha demostrado cómo los descubrimientos más recientes en neurociencia respaldan los hallazgos de Montessori, evidenciando así la validez de este método educativo.

Ninguna escuela sabe la evolución de nuestra sociedad en los próximos años, los trabajos que despuntarán en un futuro próximo ni el impacto de la inteligencia artificial en nuestra forma de vivir. Lo que sí sabemos es que todo está cambiando. Y lo que sirve hoy, mañana será radicalmente distinto. La incertidumbre nos permite arraigarnos a creencias obsoletas o ser conscientes de la evolución del ciclo y desarrollar habilidades que nos permitan adaptarnos, que ayuden a desarrollar nuestro pensamiento crítico, la habilidad de crear y muchos otros que permitan construir unos pilares sólidos con seguridad, compasión, perseverancia y curiosidad por la vida.

Nueva ubicación

Después de 13 años en las instalaciones de Bioparc, Valencia Montessori School (VMS) pronto iniciará una nueva etapa en una increíble ubicación que abrirá sus puertas en septiembre de 2025. Este «ambiente preparado» se ubicará en l’Horta Nord de Valencia para seguir acompañando a cada niño y niña atendiendo a su propio ritmo gracias a la escucha activa, la capacidad de pensar y el desarrollo de la autoestima en sí mismos como escuela Montessori americana acreditada por la New Association of Schools and Colleges y siguiendo los principios de la Asociación Montessori Internacional.

El proyecto se plantea en un espacio bien comunicado y accesible de 11.000 metros cuadrados en plena huerta valenciana, un paisaje reconocido como patrimonio inmaterial por la Unesco, entre Tavernes Blanques y Alboraya donde tendrán la oportunidad de implementar progresivamente todo lo que han imaginado a lo largo de estos últimos años para atender las necesidades de los niños y niñas de uno a 18 años bajo la misma cultura y visión educativa.

.

La nueva ubicación ayudará a seguir fomentando los valores de VMS como ecoescuela y embajadora del movimiento Slowfood, aprovechando la huerta y la cercanía del mar y ampliando su enfoque educativo más allá de las aulas.

The Good Food

Valencia Montessori School fue galardonada en 2015 como escuela Slowfood, gracias a su chef Juan Llorca, contribuyendo así a promover los valores de una educación alimentaria sostenible, a la vez que tejía una red con productores locales e involucrando al equipo de cocina y nutrición como parte de un aprendizaje integral en las aulas de todas las etapas educativas. The Good Food es su proyecto basado en una alimentación saludable elaborada artesanalmente, sin procesados y sin azúcares. Y sabrosa, muy sabrosa.

Bona Terra

Se trata de una ecoescuela y esta es la razón por la que están construyendo su nuevo espacio en un lugar donde los niños y niñas puedan aprender sobre el planeta que habitamos y alcanzar sus necesidades: conexión, exploración y juego. Ser una ecoescuela es pertenecer al mayor programa mundial de escuelas sostenibles, empezando en las aulas y extendiéndose a toda la comunidad, involucrando a la siguiente generación en un aprendizaje basado en la acción, desde Comunidad Infantil hasta Secundaria. En VMS promueven el ritmo de la infancia, siguiendo la investigación en desarrollo infantil para equilibrar el crecimiento académico, social, emocional y espiritual.

VMS se encuentra junto a uno de los paisajes de referencia de la Comunitat Valenciana. El valor de L’Horta ha quedado reconocido internacionalmente por la declaración por parte de la Unesco del Tribunal de las Aguas como Patrimonio Inmaterial y por la la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que declaró el Regadío Histórico de l’Horta de Valencia Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

En palabras de Sonia Mocholi, fundadora de Valencia Montessori School, «nos regimos por una serie de principios y valores que nos guían cada día y nos distinguen. Gracias a un equipo de profesionales somos capaces de proporcionar un entorno en el que el conocimiento, el amor y la gratitud nos abren el camino, creando una experiencia como ninguna otra. Al fin y al cabo nos dedicamos a la educación y esto significa que vivimos vocacionalmente hacia el despertar y desarrollo de cada ser humano». La fundadora, que se muestra eternamente agradecida, destaca que «una educación revolucionaria no debería de ser una educación que priorice el respeto por el desarrollo humano, la creatividad y la curiosidad latente frente a cualquier aspecto. Gracias a un equipo humano unido y comprometido con esta visión y una comunidad de familias despierta y respetuosa con el proceso, elegimos caminar hacia una educación consciente».