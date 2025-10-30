Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

UN AÑO DE RECONSTRUCCIÓN

La dana trajo consigo innumerables daños en la Comunitat y estos meses han sido de duro trabajo para volver a la normalidad

Grupo Cajamar dona instrumentos a las sociedades musicales afectadas por la dana

El reparto de instrumentos se ha realizado con la colaboración de la FSMCV...

Leer más

Carlet avanza en la reconstrucción de las infraestructuras afectadas por la dana

El Ayuntamiento ha impulsado un plan de actuaciones prioritarias para restablecer la normalidad y mejorar la seguridad ante futuros episodios meteorológicos...

Leer más

Consum, junto a las personas un año después de la dana

La cooperativa valenciana puso en marcha tras la dana, a finales de 2024, un protocolo específico ante alertas rojas meteorológicas...

Leer más

Cyes, comprometida con la reconstrucción de la dana

La constructora valenciana, incluida en el acuerdo marco de Tragsa, refuerza su compromiso con la recuperación del territorio...

Leer más

«El Plan Notarial de Emergencias va a servir para ayudar a la población en situaciones de crisis»

José Carmelo Llopis Benlloch, decano del Colegio Notarial de Valencia...

Leer más

Rover ante la catástrofe de la dana

El grupo cuenta con una plantilla solidaria e implicada ante cualquier adversidad...

Leer más

Vareser refuerza su papel en la reconstrucción de los municipios afectados por la dana

La empresa valenciana del Grupo Cyes, comprometida con las localidades afectadas a través del acuerdo marco con Tragsa...

Leer más