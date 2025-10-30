UN AÑO DE RECONSTRUCCIÓN

Secciones
El reparto de instrumentos se ha realizado con la colaboración de la FSMCV...
El Ayuntamiento ha impulsado un plan de actuaciones prioritarias para restablecer la normalidad y mejorar la seguridad ante futuros episodios meteorológicos...
La cooperativa valenciana puso en marcha tras la dana, a finales de 2024, un protocolo específico ante alertas rojas meteorológicas...
La constructora valenciana, incluida en el acuerdo marco de Tragsa, refuerza su compromiso con la recuperación del territorio...
José Carmelo Llopis Benlloch, decano del Colegio Notarial de Valencia...
El grupo cuenta con una plantilla solidaria e implicada ante cualquier adversidad...
La empresa valenciana del Grupo Cyes, comprometida con las localidades afectadas a través del acuerdo marco con Tragsa...