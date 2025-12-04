Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Premios FAES 2025

Galardones anuales de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor

Sklum, Premio FAES 2025 en la Categoría de Compromiso Social

"La Safor es el corazón de nuestro proyecto y queremos que siga siendo el motor desde el que consolidar nuestro liderazgo europeo", destacan...

ICSAM: más de dos décadas al servicio de la sanidad ambiental en la Comunitat Valenciana

Una trayectoria marcada por la especialización y el crecimiento sostenible...

Damarc Agrobotic: ingeniería valenciana al servicio del envasado hortofrutícola

La empresa combina ingeniería propia, fabricación integral y servicio técnico especializado para ofrecer soluciones completas y eficientes en el ‘prepacking’ para frutas y verduras...

Vicky Foods inaugura su primera planta de producción en Francia

El proyecto cuenta con una inversión superior a 100 millones de euros...

