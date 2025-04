Escolapias Gandia: innovación, valores y formación para afrontar retos de futuro

Con una misión clara y una apuesta decidida por la innovación, Escolapias Gandia orienta su labor educativa a preparar a nuestros jóvenes para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades de un entorno en constante cambio. Para ello, trabaja desde un doble objetivo: ofrecer al alumnado una formación integral que abarque su desarrollo personal, social y trascendental, y dotarlo de las competencias necesarias para alcanzar el éxito tanto en su vida personal como profesional. Este enfoque global se aplica de manera coherente en todos los ámbitos de la vida escolar, desde el trabajo diario en el aula hasta las actividades complementarias y extracurriculares.

Compromiso

Escolapias Gandia reafirma su firme compromiso con una educación basada en valores. A través de un acompañamiento personalizado, favorece el crecimiento integral de sus estudiantes, fomentando su desarrollo personal y trascendental mediante espacios de reflexión y autoconocimiento. El centro se distingue por crear un ambiente inclusivo y respetuoso, promoviendo la convivencia positiva entre todos los miembros de la comunidad educativa. Además, se compromete activamente con la sostenibilidad medioambiental, impulsando proyectos alineados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Competencia plurilingüe

La enseñanza de lenguas extranjeras se considera un factor clave para el éxito profesional futuro del alumnado. Con el objetivo de potenciar la competencia lingüística en su primera lengua extranjera, el centro promueve el desarrollo de la expresión oral mediante sesiones de ‘speaking’.

Escolapias Gandia prepara a sus estudiantes para la realización de exámenes homologados en alemán, francés e inglés. El alemán se comienza a impartir a partir de los cuatro años, mientras que el francés se ofrece en la etapa de Bachillerato como segunda lengua extranjera. Además, el centro es sede preparadora de los exámenes de Cambridge English, lo que permite a los estudiantes presentarse a las pruebas en el propio centro. Los exámenes disponibles incluyen niveles de Primaria -YLE: Starters, Movers, Flyers- y Secundaria y Bachillerato -Key for Schools-A2, Preliminary for Schools-B1 y FCE for Schools-B2.

Como paso clave para la consolidación de la competencia en lenguas extranjeras mediante proyectos interdisciplinares, Escolapias Gandia se ha incorporado al programa europeo Erasmus+. En el presente curso académico, está prevista la realización de dos movilidades de alumnado con destino a centros educativos de Polonia y Francia. Los ejes vertebradores de los proyectos desarrollados en el marco de esta iniciativa son la inclusión y la sostenibilidad medioambiental, reafirmando así el compromiso del centro con una formación integral y con los valores europeos.

Transformación educativa

Escolapias Gandia acumula más de diez años de trayectoria consolidada como referente en innovación tecnológica y metodológica dentro del ámbito educativo de la Comunidad Valenciana. Esta labor continua y comprometida ha sido reconocida con diversos premios y distinciones, entre los que destaca el otorgado por la Dirección General de Innovación y Calidad Educativa de la Conselleria de Educación. Diversos aspectos de la innovación implementada permitieron que, en el año 2010, el centro se convirtiera en uno de los primeros de la Comunidad Valenciana en obtener el sello de excelencia educativa EFQM 400+, reconocimiento que sigue vigente actualmente tras superar con éxito la última evaluación interna llevada a cabo durante el presente curso escolar.

Escolapias Gandia apuesta por una formación integral que prepara al alumnado para los retos del presente y del futuro, incorporando áreas clave como la robótica, la cultura financiera y el debate. A través de ello, se fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la toma de decisiones responsables, ofreciendo herramientas prácticas que potencian su desarrollo personal y académico en un entorno innovador y dinámico.

Tras más de un año de trabajo en su proceso de transformación digital, Escolapias Gandia ha obtenido la certificación de Centro Digitalmente Competente a través del programa EC-Digital de Escuelas Católicas. Dicho programa, basado en el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes (DigCompOrg), se posiciona como la primera certificación nacional que reconoce equitativamente la implantación y el desarrollo tecnológico en centros, respaldando el uso y la integración de soluciones como Apple Solution Expert Educación, Google for Education y Microsoft.

Pie de foto: El centro apuesta por la educación integral, la inclusión y el desarrollo sostenible. LP

Más información

Escolapias Gandia:

Dirección. Calle San Rafael, 25. Gandia (Valencia).

Web. escolapiasgandia.org

Titularidad. Fundació Escolàpies.

Enseñanza. Centro concertado.

Niveles. Desde primer Ciclo de Educación Infantil (1-2 años) a Bachillerato.

Modalidades de Bachillerato. Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes Plásticas.

Instalaciones. Enfermera escolar, uniforme escolar, gabinete psicopedagógico y de orientación, comedor con cocina propia, escoleta matinera, escoleta de vacaciones de Navidad, Pascua y verano, actividades extraescolares y deportes de competición.