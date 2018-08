Las zonas de baño más peligrosas de la Comunitat Javi salta en las pozas de Bejís. / LP Medio centenar de lugares valencianos para zambullirse carecen de seguridad | Sanidad ha autorizado para esta temporada hasta once playas continentales frente a las tres que había el año pasado TEO PEÑARROJA Valencia Domingo, 5 agosto 2018, 00:49

«Vamos a ver, eso es como el agua potable. Yo no puedo decirte: 'Prohibido beber agua no potable'. Yo puedo avisarte de que ese agua no es buena para beber, y luego tú ya haces lo que quieras. Con las zonas de baño es lo mismo. Aquí no prohibimos el baño, sino que advertimos del peligro». De esta forma tan clarificadora explica una responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la situación que se vive este año.

Y es verdad. La Ley de Aguas reconoce tres usos comunes del líquido elemento: beber, bañarse y abrevar al ganado. Eso significa que estas actividades son libres, no requieren nigua autorización particular. Por lo tanto: en la Comunitat no hay ningún lugar en el que esté prohibido el baño. Eso sí, hay una lista con 44 lugares en los que no es aconsejable ni seguro hacerlo.

La CHJ se cura en salud. Ya no escribe en los carteles «Prohibido el baño», como se hacía antes. Entre otras cosas porque nadie tenía capacidad para sancionarlo. Este año se ha renovado buena parte de la señalética con letreros que rezan «Atención zona peligrosa para el baño». Y nada más. Si te ahogas, allá tú. En total son 43 los nuevos paneles que se han colocado en todo el territorio, y hay dos más previstos.

Es cierto que hay un vacío legal. La alcaldesa de Antella, Emília Ortiz, -al azud de esta localidad acuden muchos vecinos a bañarse- mostró su perplejidad porque el Ayuntamiento tiene «deber sancionador» para con quienes incumplen las normas, pero en cambio no tiene la propiedad de la zona de agua, que pertenece a la Confederación.

Los espacios en los que se han situado los nuevos carteles son, fundamentalmente, presas, azudes, pantanos o lugares cercanos a centrales eléctricas. Así lo expresaba la CHJ: «En la colocación de las señales se han priorizado aquellos lugares próximos a presas, infraestructuras hidráulicas, de regadío o hidroeléctricas». Lo cual no quita que la gente siga yendo para allá, y miran sin ver los carteles. Como Javi. Desde pequeño va a saltar a las pozas de Bejís, que tienen tres o cuatro metros de profundidad. Es un lugar que a veces, incluso, llega a secarse y quedarse sin agua. «Son saltos de dos o tres metros, y claro, puede pasar algo», reconoce. Pero las cosas seguras tienden a ser aburridas. «Es que la sensación esa de poder saltar te da una adrenalina...», dice. «Fui con mi hijo y claro, él no... Bueno, sí, en realidad sí que le dejé saltar», reconoce.

De todos modos, asegura que tampoco hay que ponerse tan estrictos con la seguridad. «Yo lo veo como una cosa entrañable», dice. «No como esos que saltan desde arriba de un puente. Si de donde nosotros saltamos se ve el fondo de la poza porque es un agua totalmente cristalina», afirma. Va con la familia, encargan una paella en un camping cercano y pasan un día lejos de la cobertura.

Vista del entorno del río Algar a su paso por Altea. / LP

De entre los cuarenta y cuatro lugares señalados, hay algunos que tienen un triste historial de tragedias. En el azud de Antella, sin ir más lejos, murió un joven de 24 años en 2016. En la presa de Manises hubo un caso célebre en 2010: Mamadou Yacuba Keita, un inmigrante ilegal de 26 años y de Malí, murió ahogado por rescatar a un niño al que llevaba la corriente. Esta semana, un hombre fue rescatado en helicóptero en Pedralba después de que se lo llevara el río. Y así un número importante de casos. No existe una lista exhaustiva, pero uno encuentra, aquí y allá, referencias: el canal del Turia, el azud de la Marquesa, el salto de Domeño, el nacimiento del río Fraile, el pantano del Regajo, la acequia real del Júcar, son algunos de los puntos negros existentes.

Más zonas habilitadas

Tradicionalmente, en la Comunitat ha habido tres zonas de río habilitadas para el baño: las llamadas playas continentales. En 2017, la lista que elabora el Ministerio de Sanidad contenía solamente estos tres espacios: el Mijares a su paso por Montanejos (Castellón), el Gorgo de la Escalera en Anna (Valencia) y las Pozas de l'Algar en Callosa d'En Sarrià (Alicante).

En esta temporada de baño, en cambio, el Ministerio señala hasta once lugares de río donde zambullirse es una buena idea, lo que significa un aumento de más del 250%: siete en la provincia de Valencia, tres en Castellón y uno en Alicante. Se trata de lugares donde no hay riesgos de corrientes o remolinos y que, en general, cuentan con una zona recreativa -merenderos, quizá baños, con suerte un bar- y, en ocasiones, incluso con un servicio de vigilancia y socorrismo.

Mar y montaña

A pesar del aumento de zonas de baño interiores, la diferencia entre el mar y la montaña todavía es como del cielo a la tierra. Frente a las 11 playas continentales que se han habilitado esta temporada (que va del tres de julio al 27 de agosto) hay la friolera de 219 playas de mar en la Comunitat, y su temporada empieza, de media, el uno de junio para terminar el 15 de septiembre.

Las playas tienen, por lo general, mejores servicios. Todas cuanten con socorristas y, además, el sistema de banderas -verde, amarilla, roja- tiene carácter de obligatoriedad. Es decir, que bañarse con bandera roja sí acarrea multas. Concretamente, de entre 750 y 1.500 euros, según el municipio. Por contra, en las playas continentales no hay sanción posible por bañarse en zonas peligrosas.

Nuevas zonas aptas para el baño A. Callosa d' En Sarrià. Baños río Algar B. Cirat. Río Mijares C. Montanejos. Río Montanejos D. *Navajas. Baños Salto de la Novia E. Anna. Río Anna F. Bolbaite. Río Sellent G. *Chelva. Baños La Platgeta H. Gestalgar. Río Turia I. Navarrés. Laguna playa-monte Navarrés J. Sot de Chera. Río Túria K. Tuéjar. Manantial río Tuéjar * Sólo en algunos puntos | Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar y MInisterio de Sanidad y Servicios Sociales.

Zonas peligrosas

