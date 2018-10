Zapadores, en ruina sin que Interior concrete la última promesa de reforma Una planta clausurada y cubierta por lonas y una comisaría en un bar, ejemplos de carencias cuando se cumplen 10 años sin rehabilitación ARTURO CHECA VALENCIA. Miércoles, 31 octubre 2018, 00:58

La gran promesa era restaurar 10.000 metros cuadrados. Otra tanta superficie para construir de nueva planta. Bajo los cimientos del complejo policial, un despampanante aparcamiento subterráneo de 5.000 metros cuadrados. «Vamos a tirarlo, vamos a hacerlo nuevo y convertirlo en un complejo policial de 10», son las palabras y proyectos que atribuyen los testigos a María Teresa Fernández de la Vega, toda una vicepresidenta y autora de una de tantas promesas con Zapadores como escenario, la efectuada en 2008 y que anunció la 'rehabilitación definitiva' de un enclave llamado a ser la joya de la Policía Nacional en Valencia. Casi 40 millones de inversión en cinco fases de los que sólo se ha invertido una ínfima parte, apenas para arreglar techos, baños, cambiar ventanales y reformar una parte del ala superior.

Hoy, sin que Interior haya concretado aún el nuevo y enésimo proyecto de restauración anunciado por el ministro Fernando Grande-Marlaska el mes pasado en Valencia, Zapadores se cae literalmente a pedazos, como lo demuestra el hundimiento este lunes del techo de un despacho de la unidad de Caballería (desde la Jefatura Superior de Policía se atribuyó el desplome a la presión del viento). «El problema de las cucarachas no es ya un problema, hemos aprendido a convivir con ellas, casi ya tienen nombre», ironiza Fran Estacio, secretario regional de la Confederación Española de Policía (CEP). El inmueble se encuentra en un estado «lamentable, con plantas enteras precintadas por su inseguridad», lamenta Fermín Gimeno, responsable autonómico del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

20 AÑOS SIN RESPUESTA uDos décadas En 1996 comenzaron a lanzarse promesas y proyectos por parte del Ejecutivo central para restaurar el antiguo cuartel de Zapadores. «En 20 años se han comprometido todos los Gobiernos, sin cumplirlo», subraya desde el SUP Fermín Gimeno. uRiesgo La caída del techo se produjo en un ala sin rehabilitar que comparten cuatro sindicatos policiales, Caballería y el GAC. La escayola se vino abajo en la estancia que ocupa el jefe de Caballería, afortunadamente cuando él no estaba. «Se les ha desplomado a ellos, pero podía haber pillado a cualquiera», indica Fran Estacio. uCaída de cascotes El representante de la CEP indica que la red que cubre el ala superior «está puesta para la foto, no sirve de nada. No está cerrada por abajo y cualquier cascote que se precipitara, caería libremente».

Una lona cubre la planta superior del edificio para evitar que caigan cascotes. «Hace año se vino abajo una piedra de 50 kilos al lado de nuestra sede», recuerda el portavoz del CEP. En la sede se dan circunstancias tan rocambolescas como una comisaría dividida en dos estancias, «la mitad en un local de la calle Maldonado y otra en el antiguo bar de Zapadores», como describe Miguel Ángel García, secretario de Organización del SUP. La Unidad de Prevención y Reacción, un grupo clave en labores como apoyo en Cataluña durante el 1-0 o de vigilancia en el conflictivo Campo de Gibraltar, «no tiene espacio para sus pertrechos policiales». No hay duchas para las agentes y tienen que colocar un cartel anunciando que están aseándose para no ver invadida su intimidad. El archivo, la sala de los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC) o el aula de la UIP «se encharcan considerablemente cuando llueve», añade el representante del SUP.

Sobre la última promesa de Grande-Marlaska, anunciada el 18 de septiembre durante la celebración en la capital del día de la Policía Autonómica, los agentes confiesan estar «cansados de las intenciones, no nos sirven las intenciones». Desde la CEP, Fran Estacio anima al ministro «a venir a Zapadores. Estaremos encantado de que vea en qué condiciones trabajamos y que nuestras quejas no son un brindis al sol».