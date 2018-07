Ana Yturralde, fotógrafa valenciana en el Fordefestivalen La artista local inmortaliza grupos de todo el mundo en el festival de música más grande de Noruega Domingo, 15 julio 2018, 23:51

valencia. Ana Yturrlade, fotógrafa valenciana, asistió a Fordefestivalen como delegada internacional por España. Yturralde inmortalizó a grupos de todo el mundo en el festival más grande de música de Noruega y considerado uno de los más importantes.

El espectáculo se celebró a lo largo de cinco días, del 4 al 8 de julio, y contó con 90 actuaciones, 30 escenarios y más de 300 artistas internacionales. Los conciertos capturados por el objetivo de la fotógrafa valenciana tuvieron como escenarios varios paisajes del país europeo.

Se celebraron junto a los fiordos, en granjas escandinavas de 1800, en medio de bosques y lagos, o en montañas a 700 metros sobre el nivel del mar.

Entre los artistas españoles actuaron el grupo catalán 'Muchacho y los sobrinos', las bailarinas 4women4, y el trío de jóvenes cantautores López Petrakis Chemirani.

También reunió música jojk del pueblo Sami de Laponia, intérpretes de la Polinesia, baladas medievales y canciones de Elia Almeida de Cabo Verde, entre otros. Este año el lema escogido para el festival noruego fue 'The dance in the music, the music in the dance'.