Cómo votar en los premios del Consejo General de Enfermería 2025

La votación está abierta hasta el 10 de octubre a las 14.00 horas

EP

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:19

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha iniciado la votación para elegir a los ganadores de los III Premios Nacionales de Enfermería, que contará con 25 finalistas distribuidos en la categorías de ámbito asistencial, gestor, docente e investigador, además de la trayectoria profesional.

La votación se podrá realizar en la página web del Consejo General de Enfermería (https://www.consejogeneralenfermeria.org/vota) hasta el 10 de octubre a las 14.00 horas, aunque también se tendrá en cuenta la valoración de un jurado. En la elección de los ganadores solo podrán participar enfermeros colegiados en España, y el sistema de votación sólo permitirá la emisión de un voto por persona y categoría, por lo que deberán indicar su nombre, DNI, provincia de colegiación y correo electrónico.

Además, se ha incluido otra categoría para galardonar a aquella persona ajena a la enfermería que más haya difundido o potenciado la labor enfermera fuera del ámbito de la profesión, aunque este ganador será decidido directamente por el jurado.

Los premiados se conocerán en un acto público que tendrá lugar a finales del mes de octubre en Madrid. Por provincias, el mayor número de aspirantes a estos premios proceden de Madrid (cinco finalistas), seguido de Alicante, Asturias, Bizkaia, Cáceres y Huelva con dos finalistas cada una. Todos los aspirantes provienen de 17 colegios de enfermería de provincias diferentes.

