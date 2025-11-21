Así han votado los estudiantes de la Universitat de València: socialistas por delante de nacionalistas y con la derecha pisándoles los talones

La Universitat de València acaba de renovar completamente su claustro, y de los resultados de las elecciones se pueden extraer algunas conclusiones. Por ejemplo, cómo ... evoluciona el voto de sus estudiantes, que ha cambiado con el paso de los años. Y aunque las organizaciones vinculadas a la izquierda política conservan su hegemonía, la derecha se les acerca.

Además, si el proceso es el inmediatamente anterior a unas elecciones a rector o rectora suele utilizarse, en clave interna, como una especie de tanteo, en el sentido de medir los apoyos de los candidatos en sus propios centros. O de los claustrales que, se intuye, irán en los respectivos equipos o los apoyarán desde fuera, algo de lo que se habla en los mentideros pero que no se confirmará hasta la presentación de las candidaturas.

Los integrantes del claustro, que es el principal órgano de participación y representación de la comunidad académica, se eligen por colegios: profesorado, estudiantes, personal técnico de administración, gestión y servicios, personal investigador en formación y personal asociado de centros sanitarios concertados. Y de las candidaturas presentadas y los votos obtenidos se extraen los claustrales, los que a la postre participarán en las sesiones plenarias. Entre sus funciones, debaten y aprueban el informe de gestión del rector, las modificaciones de reglamentos o las líneas generales del presupuesto, y plantean propuestas a trasladar a otras administraciones, fijan posicionamientos e influyen en la política universitaria que fija el equipo de dirección.

De los resultados provisionales publicados por la institución se extrae que la asociación estudiantil Saó se convierte en la más representativa con 23 claustrales. Se trata de una organización relacionada con Joves Socialistes, que se puede considerar la cantera del PSPV. Le sigue muy de cerca el Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA), de corte nacionalista y tradicionalmente asociado a Més Compromís (el antiguo Bloc). De hecho empatan en número de representantes, aunque los primeros suman más votos (1.892 frente a 1.547).

El tercero en liza es Unió d'Estudiants Valencians, nacida de las Nuevas Generaciones del PP, con 21 miembros. Aunque no es su mejor resultado -lo alcanzó en la renovación parcial de 2023- está más cerca que nunca de las otras asociaciones mayoritarias. Y en votos ha sido la segunda fuerza estudiantil (1.692). La diferencia entre papeletas y claustrales se explica en que no hay candidatos en todas las facultades, y que en muchas concurren otras asociaciones minoritarias o sectoriales, por lo que la elección es más disputada.

En cuanto a los candidatos a rector, tres de los cuatro nombres que han trascendido han decidido presentarse en representación de sus centros, lo que puede ayudar a valorar con qué apoyos se cuenta entre el profesorado, el colectivo con mayor peso en el voto ponderado. No se puede hacer una extrapolación, pues elegir al rector o rectora es muy distinto e influyen otros colectivos, programas, equipos y alianzas -que aún no se conocen-, lo que no quita que las interpretaciones en este sentido estén corriendo como la pólvora entre la comunidad universitaria.

Juan Luis Gandía ha sido el que más votos ha conseguido en la Facultad de Economía, por delante de pesos pesados como su decano, Francisco Muñoz, o del vicerrector de Planificación, Joaquín Aldás. Y Ángeles Solanes ha sido la tercera más votada de Derecho, sólo superada por su decana Clara Viana y por el catedrático de Mercantil Rafael Marimón, muy conocido en la universidad. Cabe recordar que los dos centros citados son los más grandes de la institución académica, con 20 y 15 claustrales para el PDI con vinculación permanente respectivamente. También ha concurrido a las elecciones Carles Padilla, que ha quedado en sexta posición en Filología, Traducción y Comunicación (de doce elegibles), mientras que Francisco Ródenas, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, no ha presentado candidatura.