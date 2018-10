«Vivimos una era digital que está cambiando la estética de los crímenes» El psicólogo Vicente Garrido, junto al jefe de Opinión, Pablo Salazar, en un Ateneo Mercantil abarrotado. / jesús signes El psicólogo Vicente Garrido cree que el asesinato «no es inmune a las modas» y las nuevas tecnologías «inducen a la crueldad y la magnifican» J. A. MARRAHÍ VALENCIA. Jueves, 18 octubre 2018, 00:43

«¿Por qué alguien se graba cuando comete un crimen?» Con esta pregunta arrancó y concluyó ayer Vicente Garrido su conferencia bajo el título 'La paradoja del mal: ética y estética del crimen en la sociedad digital'. El psicólogo, profesor y experto criminólogo está convencido de que la era digital «está cambiando la estética de los crímenes» hasta el punto de convertirse en «inductora de la crueldad», de «magnificarla y de crear nuevos cauces para difundirla».

Garrido expuso estas reflexiones en un abarrotado salón de actos del Ateneo Mercantil de Valencia con unos 300 asistentes, entre ellos el presidente del Consejo de Administración de LAS PROVINCIAS, Gonzalo Zarranz. Tras una introducción a cargo del redactor jefe de Opinión del diario, Pablo Salazar, el profesor desgranó claves en las que profundiza en su última obra, 'Asesinos múltiples y otros depredadores sociales. Las respuestas a la gran paradoja del mal'.

La violencia homicida, razonó en el arranque de su charla, «es abundante y repetida a lo largo de la historia», bien en las guerras para imponer una cultura o civilización o por otros motivos. Sin embargo, Garrido sugirió: «Por qué hay tan pocos asesinos que se consideren malvados?». Desde su conocimiento, «la mayoría de criminales se creen legitimados», es decir, «el asesino se siente indignado y humillado hasta acabar por asumir que actúa con derecho moral».

Para llegar a comprender esta indignación, el motor de su violencia, «hay que atender a dos aspectos claves: el relato y la identidad». Con el primer concepto, Garrido hizo referencia a «la manera en la que configura su propia historia», mientras que el segundo es «la conciencia que acabamos teniendo de nosotros mismos tras observar cómo los demás nos tratan y perciben». En este punto, ahondó, el asesino múltiple suele sentirse «un perdedor, alguien que no ve cumplida una expectativa de respeto o éxito de manera que acaba exigiendo transformar su relato y devolver el golpe».

El escritor puso el ejemplo del reciente asesino de sus dos hijas en Castellón. «Se considera un 'pringao' y, de repente, piensa que tiene un gran poder para cambiarlo todo, como un arma nuclear. Si mata a su familia le dice al sistema: 'me tratáis así, pues esta es mi justicia y este vuestro fracaso'». Es el crimen como un instrumento. «Por eso muchos se suicidan después del crimen y no antes, porque lo que necesitan realmente es matar».

Y la era digital, alertó Garrido, también está teniendo temibles consecuencias en los crímenes. «El sentido de identidad se está diluyendo. Para muchos hoy su identidad ya no es el conjunto de actitudes, valores y conciencia de uno mismo, sino lo que mostramos a los demás» en fotos, vídeos, redes sociales... «Si La Manada no hubiera grabado su agresión, para ellos no hubiera tenido tanto interés», puso como el ejemplo más claro de cómo el mundo digital cambia "»a estética del crimen».

El criminólogo se refirió así a los casos en los que el asesino se hace'selfies', los vídeos yihadistas o las palizas grabadas entre adolescentes. «Antes esas capturas del criminal servían como un trofeo o un método para experimentar de nuevo su maldad, pero ahora se busca compartir con los amigos o compinches o reforzar su identidad criminal». En ocasiones, «hasta con técnicas cinematográficas muy refinadas de enfoque, plano o luz».

En palabras de Garrido, «la ética de la crueldad se ha visto reforzada por la estética digital». La idea de grabar un crimen «es algo cada vez más extendido». La sociedad digital «crea nuevos cauces para difundir la crueldad» e incluso, «de algún modo y en algunos casos, puede llegar a convertirse en inductora de los asesinatos».

Como reflexión final, Garrido planteó lo que considera una cuestión clave. «Debemos preguntarnos cómo llega la gente a desarrollar sus relatos de odio». Esa, dijo, «es la pregunta más importante para la prevención». Desde su punto de vista, «una sanidad y un sistema educativo que presté la suficiente atención a los desequilibrios emocionales» sería una manera de afrontar los problemas antes de que deriven en matanzas.

El psicólogo cree que la cultura y buena educación «ayuda a comprender la vida y a hacerla mejor en todos los aspectos», pero no es un factor que, de manera única, evite los asesinatos múltiples y grandes matanzas. Puso el ejemplo de la Alemania nazi y recordó que a lo largo de la historia «ha habido graves asesinatos a manos de personas con una excelente educación y formación cultural».