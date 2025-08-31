Viveros: el cerebro valenciano del clima Casi 70 profesionales de Aemet predicen, observan y estudian la atmósfera en la Comunitat. «Pero no somos adivinos. La ciencia sigue teniendo límites»

El delegado de Aemet en la Comunitat, Jorge Tamayo, explica cómo funcionan los aparatos meteorológicos en la sede de Viveros.

La tensión política tras la dana ha salpicado a la meteorología profesional, con alusiones negativas de Mazón contra el jefe de Climatólogía de Aemet CV o la judicializada filtración de un audio sesgado en el que se pretendía exponer que la agencia estatal había rebajado el peligro de lluvias antes de las horas críticas del 29-O.

Jorge Tamayo, delegado territorial en la Comunitat, no entra en polémicas: «El meteorólogo no es perfecto. No somos adivinos y la ciencia sigue teniendo límites. Yo no puedo decir que va a caer tanta agua a tal hora y en tal calle».

Confiesa que los profesionales de Viveros quedaron «muy afectados» por el desastre, «pero con la convicción de haber ofrecido la mejor información posible, tanto desde aquí como desde el Grupo de Predicción y Vigilancia de Barcelona (GPV)». Desde allí se emiten las alertas meteorológicas que afectan a la Comunitat con los datos recopilados desde sistemas de la región, entre otros referentes.

En nuestro territorio trabajan 64 personas con puesto en la agencia estatal. Son, en su mayoría, físicos y geógrafos que ejercen como observadores y meteorólogos. Hay 45 hombres y 19 mujeres que se reparten entre pantallas y aparatos de medición de la sede de Viveros, los observatorios de Alicante y Castellón, los tres aeropuertos y la base militar de Bétera. Tamayo los describe como «gente muy bien formada, inquieta, curiosa y con gran vocación de servicio público». A pesar de que el clima se mide con valores y ecuaciones, y todo está muy sistematizado, «no creo que la IA los sustituya porque al final siempre hay una interpretación imposible de hacer por un ordenador».

Si hablamos de aparatos, nuestra atmósfera y sus planes se conocen gracias a una red de control cada vez más amplia. En esencia, para la predicción y vigilancia se controlan 42 estaciones automáticas de Aemet, alrededor de un centenar de pluviómetros de la CHJ, las más de 700 estaciones automáticas de Avamet, los satélites o la información del radar meteorológico en lo alto de la montaña de Cullera. Con todo, el delegado de Aemet CV estima en «casi un millar» los pluviómetros fiables con datos cada cinco minutos que este otoño ayudarán en la toma de decisiones ante lluvias torrenciales.

Sólo en la sede de Viveros trabajan 43 profesionales «y siempre hay alguien activo, bien presencialmente o teletrabajando, las 24 horas y los 365 días del año», asegura Tamayo. En la sede, un equipo de 18 predictores y seis observadores se reparten por turnos toda la jornada laboral y, siempre, a las diez de la mañana, hay una reunión 'online' a nivel nacioal en la que se pone en común la situación meteorológica en los distintos territorios. «Después, cada uno sigue con lo suyo», anota Tamayo.

¿Qué hacen en Viveros? Recopilan y comprueban registros de las distintas estaciones de la red. Además, tienen un cometido específico a nivel nacional: son los encargados de la predicción meteorológica en los aeropuertos de la Comunitat, Cataluña, Baleares y Aragón. También de la vigilancia meteorológica aeronáutica del espacio aéreo de toda España salvo Canarias. Están atentos a «turbulencias, visibilidad, nubosidad, tormentas...». También emiten, diariamente, los niveles de riesgo de incendios en la Comunitat.

Constituyen el Grupo de Predicción y Vigilancia (GPV) de Valencia. Curiosamente, sus 'gemelos' en Barcelona emiten las alertas meteorológicas que afectan a la Comunitat y otras regiones y, desde Valencia, controlan el tiempo en los aeropuertos catalanes. Pero, según Tamayo, este reparto geográfico de funciones no tiene mayor consecuencia porque el flujo de datos e información meteorológica discurre con la debida agilidad en el sistema nacional de predicción.

¿Cuánto pueden anticipar?

¿Hasta dónde pude afinar un meteorólogo en anticipación, lugar y cantidad de lluvia? «A cinco días vista puedo saber que en algún sitio de la región lloverá mucho», explica Tamayo. Dos días antes «puedo decir ya si en una provincia u otra». En el mismo día, «ya es posible apuntar espacios de comarcas con más o menos precipitación». En cuanto a predecir cantidades, «siempre nos movemos en horquillas».

La mayor alerta, la roja, significa más de 90 litros en una hora o más de 180 en 12 horas. «Suele poder fijarse en el mismo día de lluvias esperadas y no se puede concretar con una precisión geográfica mayor que, por ejemplo, litoral norte de Valencia».

