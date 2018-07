Las víctimas de terrorismo reprochan al alcalde que no se haya reunido con ellas Fernando Giner y Consuelo Ordóñez, ayer en el Ayuntamiento de Valencia. / EFE/Kai Försterling Covite se alinea con Ciudadanos para pedir en el pleno que el Consistorio se ponga al lado de los afectados por los ataques de ETA ÁLEX SERRANO Jueves, 26 julio 2018, 00:26

valencia. Arropada por los concejales de Ciudadanos Fernando Giner y María Dolores Jiménez pero orillada por el equipo de gobierno, Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), pidió ayer en el Ayuntamiento de Valencia que el alcalde Joan Ribó y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, les reciba: «Están a tiempo de rectificar y solidarizarse con las verdaderas víctimas».

Y es que el mural que pintó Elías Taño y que hacía apología de los jóvenes condenados por apalizar a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua sigue coleando en el Consistorio. Tanto es así que Ciudadanos presentará en el pleno de hoy una moción de urgencia. En ella, según Giner, pedirán «que el Ayuntamiento y todos sus grupos hagan un reconocimiento expreso y cerrado hacia las víctimas y su situación», así como que el Consistorio «acepte la sentencia del tribunal» sobre la agresión y que Ribó «borre la pintura».

Ordóñez, por su parte, advirtió que el odio «fomenta el odio» y que, cuando desde las instituciones son «tibios» a la hora de «fomentar mensajes de radicalización, pasa lo que pasa». La presidenta del colectivo de víctimas planteó si el Consistorio también cedería un espacio público para que un artista pintara un mural en contra de la inmigración o sobre la «otra Manada, la de San Fermín» y defendió que hay que ser «respetuosos con el estado de derecho y con las sentencias». Además, pidió a las autoridades que se reúnan con ella y con la «verdadera víctima» de Alsasua, la pareja de uno los guardias civiles que también fue agredida en Navarra y a la cual tiene acogida en su casa en Valencia. «Maria José es la verdadera víctima» y refleja un «ataque fundamental contra las mujeres», según Ordóñez. «Sus problemas empezaron el día en el que libremente, como mujer de 19 años, eligió salir con quien quisiera», aseguró la dirigente de Covite, que indicó que los extremos «son totalmente despreciables».

Consuelo Ordóñez defiende «a la verdadera víctima», la novia de uno de los agentes agredidos

La entidad que dirige pidió a principios de semana la retirada del mural y llegaron a enviar una carta al Consistorio, una carta para la que no han recibido respuesta aunque sí lo hicieron de otra misiva enviada la semana anterior. En la respuesta de Ribó se apuntaba que vigilarían para que el mural «no incluyera expresiones de odio».

Por su parte, Giner insistió en que su moción «pedirá que el alcalde no vuelva a ceder espacio para fomentar el odio y la violencia». En esta línea, exigió a Ribó «y a sus socios del PSOE» que hagan desaparecer las pintadas del muro. En este sentido, apuntó hacia la portavoz municipal del PSPV y primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, que ayer se mostró en contra de ceder un muro para pinturas «contra el Estado de Derecho»: «Hemos oído las declaraciones de la portavoz del PSOE. Ha afirmado que no le parece bien que se cedan espacios públicos para este tipo de actuaciones. En el pleno tiene la posibilidad de abstenerse o votar a favor. El PSOE no puede arrastrar los pies y ponerse de perfil ante un tema de tanta trascendencia. Ribó, con 9 concejales, no podría hacer lo que hace en esta ciudad sin el apoyo de los socialistas.