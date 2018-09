Víctimas reclaman un mayor apoyo de jueces y fiscales ante sus denuncias Puerta de la vivienda en la que el parricida de Castellón asesinó a sus hijas. / jesús signes La fiscalía se opuso al recurso de la madre de Castellón tras negarle el juzgado protección al pensar que no iba a prosperar J. A. MARRAHÍ/EFE VALENCIA. Sábado, 29 septiembre 2018, 00:34

«Los fiscales y jueces deberían creerse más la voz de las víctimas, igual que creen a los policías más que a los delincuentes». Mayte Lafuente es la presidenta de Amigas Supervivientes. Cumple cinco años apoyando a mujeres que han sufrido la lacra y se pronuncia así ante los casos de violencia machista en los que denuncias de víctimas o peticiones de protección no han servido para librarlas de brutales crímenes como el de las niñas de Castellón a manos de su padre.

El de las pequeñas Nerea y Martina no es un hecho aislado. «El sistema ha fallado en Castellón, pero hay más casos de alejamientos pedidos y denegados. A veces da la impresión de que la Justicia no termina de ver peligro». Lafuente insiste: «Si has recibido amenazas y no tienes más, es tu palabra contra la suya y la vida, en juego. Ya es difícil dar el paso de denunciar para que luego no se nos crea».

A su entender, «en ocasiones la valoración de riesgo de la policía no es exacta o no se corresponde a la realidad», lamentó. Otras llega el alejamiento, pero es sólo «un papel que se saltan a la torera». En su opinión, «la verdadera seguridad llegará cuando se ponga el foco en el maltratador. No queremos mujeres escondidas o escoltadas, sino hombres violentos bien vigilados y controlados». En la misma línea, Foro de Dones de Castelló reclama una mayor protección «para evitar tragedias como las vividas en los últimos días en diferentes ciudades de España».

La madre de las niñas de Castellón denunció en febrero que su exmarido la había amenazado con matarla a ella y a las pequeñas de 3 y 6 años. El juzgado de guardia celebró una vista en la que ella pidió interrumpir el régimen de visitas pactado días antes. Y la Fiscalía se opuso. Según explicó el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, «las medidas que pedía eran civiles y correspondían al juzgado de familia».

A los tres días, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer citó a los afectados. Esta vez, la única, fiscal y víctima fueron al unísono. Pidieron un alejamiento de 250 metros que denegó la jueza. «Esto implicaría necesariamente que las niñas volvieran con ella sin tocar la resolución civil anterior», detalló Cuesta. Pero la magistrada no la concedió.

Llama la atención que cuando la madre recurrió esta decisión, la Fiscalía se opuso. Según Cuesta, el acusador «no vio que pudiera prosperar» y pidió que se confirmara el auto, lo que hizo la jueza el 6 de abril.

En ese momento, la instrucción de las supuestas amenazas había avanzado. La denunciante incluso aportó unas grabaciones, pero los indicios de criminalidad contra el marido fueron considerados «más bien endebles». La jueza afirma que expresiones como «ya te puedes ir despidiendo de las niñas», «ya estás sentenciada» o «me voy a cargar lo que más quieres», analizadas en el contexto de la conversación entre la mujer y su marido, no permiten concluir que el hombre «tratara de intimidar a su esposa o que se sintiera amenazada». De acuerdo con el auto, «se trata de conversaciones largas en las que los cónyuges manifiestan su opinión sobre el régimen con sus hijas. Insisten en sus discrepancias, pero en un tono normal y sin palabras estridentes ni ofensivas».

Además, apunta que «de la actitud de la denunciante no se desprende que sintiera peligro por su integridad física». La jueza también reseña que no fue persistente en su relato en el juzgado de guardia, con fechas equivocadas o cambios de versión.