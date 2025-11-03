Las víctimas reaccionan al adiós de Mazón: «Falta autocrítica y sobra tacticismo político»

Las reacciones al discurso de Carlos Mazón no se han hecho esperar por parte de las asociaciones de víctimas. Todas ellas han salido muy decepcionadas ... por las palabras del aún presidente de la Generalitat.

A Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana, el inicio del discurso de Mazón le ha sorprendido de camino al AVE, desde donde contesta a LAS PROVINCIAS horas antes de participar en el Ateneo de Madrid en un acto con asociaciones y colectivos que les apoyan y, a partir de este martes, en la comisión del Senado.

Álvarez ha calificado de «dolorosa, indigna y del nivel del personaje» el discurso de Mazón, a quien ha calificado como «el peor presidente de la Generalitat Valenciana de la historia, con diferencia. No puede venir otro que lo haga peor».

Ha señalado que sus palabras han sido «despreciables, indignas, instaladas en la mentira» y le ha acusado de seguir «de espaldas a la ciencia» además de realizar «explicaciones extratemporales». También se ha mostrado sorprendida, aunque respeta a la institución, de que su intervención haya comenzado con una referencia de agradecimiento a los Reyes.

Ha lamentado que él se haya querido presentar como una víctima en esta tragedia y ha añadido, por enésima, una cosa que les molesta mucho: «Que se diga que hemos estado utilizados, politizados y manipulados. Lo hemos negado muchas veces y ya estamos cansados».

Tras recordar que las 229 víctimas son «los muertos de Mazón», se ha preguntado por qué ha comentado que su voluntad personal hubiera sido abandonar y dimitir antes: «¿Y por qué no lo ha hecho? ¿Qué o quién se lo ha impedido?»

Le ha acusado tanto a él como a su partido de seguir usando el tacticismo político, al dejar aspectos sin aclarar en su comparecencia como si seguirá como diputado, si habrá nuevas elecciones o «como apunta, le sustituirá Pérez Llorca».

Cuando Mazón ha pronunciado la frase que «en el futuro se sabrá distinguir a un hombre que ha cometido un error de una mala persona», en referencia no precisamente a él, Álvarez apuntó que ella no tiene duda de que Mazón es esa mala persona de la que él mismo habla.

«No nos vale nada de todo lo que ha dicho, ni siquiera que no valía la pena que pidiera el nivel 3 porque no hubiera tenido más recursos», concluyó Álvarez, quien reconoció que esperaba un discurso similar al que ha realizado, sin apenas autocrítica.