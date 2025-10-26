Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las víctimas, en la protesta por el aniversario de la dana: «Todavía no se han asumido responsabilidades políticas»

El manifiesto de la duodécima marcha por la riada denuncia las «mentiras» y el «maltrato» del Consell a los afectados, que exigen saber a qué se destina el dinero de la reconstrucción

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:34

Las víctimas de la dana, a través de sus representantes, volvieron a personificar ayer, en la decimosegunda manifestación por la gestión política de la riada, la indignación que todavía un año después persiste en el corazón de los decenas de miles de afectados que el pasado 29 de octubre lo perdieron todo, desde su casa a algún ser querido. «Todavía no se han asumido responsabilidades políticas», clamaba el manifiesto que alumbró la duodécima protesta contra la gestión política del desastre.

Ante una abarrotada y conmocionada plaza de la Virgen de Valencia, las presidentas de dos de las asociaciones mayoritarias de víctimas Rosa Álvarez y Mariló Gradolí leyeron el escrito que había motivado una movilización más que simbólica al tener lugar a escasos días del aniversario de la dana y del funeral de Estado.

Las portavoces de las entidades convocantes tildaron de «negligencia» la actuación del Consell de Mazón, que convirtió «una catástrofe natural» en «una catástrofe humana» por su «dejación de funciones». «No son muertos, son asesinados», señalaron sobre los 229 fallecidos.

Las víctimas también denunciaron que la única información que han recibido durante estos 12 meses «han sido mentiras» y argumentaron que sólo se ha ido conociendo lo que pasó el día de autos «a golpe de auto judicial y gracias al trabajo de investigación de la prensa comprometida con la verdad». «El maltrato a las víctimas sólo es la otra cara de la misma moneda», lamentaron antes de exigir una mayor transparencia sobre los fines del dinero de la reconstrucción.

Otras reivindicaciones

El manifiesto también apuntaba a cuestiones como la especulación y la construcción en zonas inundables o la «promoción» de políticas negacionistas con el cambio climático que no hacen más que agravar los daños de fenómenos meteorológicos adversos y provocar que estos se den con más frecuencia y virulencia.

Por otro lado, los damnificados también cargaron contra el empresariado por haber puesto vidas de sus trabajadores en riesgo durante el 29-O. Se reclamaron a su vez «condiciones dignas» para el alumnado afectado por la riada así como alternativas habitacionales a los afectados y ayudas para personas en situación legal irregular.

Además, uno de los bomberos que intervino en la manifestación tomó la palabra para solicitar a las administraciones que acometan una ampliación urgente de las plantilla ante la situación «deficiente» en la que se encuentran los efectivos que prestan este servicio: «Si no tenemos las personas, los vehículos, los materiales... Es imposible dar un servicio público de calidad». Una trabajadora del 112 también puso en valor la necesidad de tener prestaciones públicas de calidad en lugar de «privatización» y «recortes».

