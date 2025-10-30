Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El precio de la luz cambia este jueves 30 de octubre: las horas más caras y las más baratas para usar los electrodomésticos
Una concentración de víctimas en la Ciudad de las Artes. Iván Arlandis

Víctimas de la dana relatan a la jueza su calvario: «No puedo subir al coche, ni ver charcos. Me falla la memoria, se me cae el pelo y he perdido 10 kilos»

Otro de los perjudicados, que fue rescatado al tercer día, lamenta que ahora vive pegado a una máquina respiratoria y no puede hacer nada

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:22

Comenta

Víctimas de la dana continúan desfilando por el juzgado que investiga la gestión de la catástrofe para relatar cómo fue aquella fatídica tarde y los ... efectos que todavía hoy padecen como consecuencia del brutal trauma. Es el caso de una vecina de Alboraia que trabajaba en Ribarroja. Esta semana informó a la jueza de todos los problemas que arrastra: «Falta de concentración y de memoria, problemas hormonales, un aumento de diez kilos de peso y la caída de pelo». Además, no puede subir al coche ni al transporte público, no puede ver charcos, no quiere salir de casa y no puede relacionarse con la gente, tal y como detalló en el juzgado. Circunstancias que limitan, desde entonces, el desarrollo de una vida normal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  2. 2 La Policía blinda la Ciudad de las Artes y las Ciencias con un gran despliegue de agentes antidisturbios
  3. 3 VÍDEO | Familiares de las víctimas de la dana increpan a Mazón a la entrada del funeral
  4. 4

    Funeral de Estado en Valencia en medio de la tensión política
  5. 5 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  6. 6

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  7. 7 Moncloa rectifica y habrá saludo de los Reyes y Sánchez a familiares de víctimas de la dana
  8. 8 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  9. 9

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  10. 10

    Una orden de Abascal llevó a Vox a tumbar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Víctimas de la dana relatan a la jueza su calvario: «No puedo subir al coche, ni ver charcos. Me falla la memoria, se me cae el pelo y he perdido 10 kilos»

Víctimas de la dana relatan a la jueza su calvario: «No puedo subir al coche, ni ver charcos. Me falla la memoria, se me cae el pelo y he perdido 10 kilos»