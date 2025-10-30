Las víctimas de la dana piden 58 millones a la Generalitat y a la CHJ por los daños de la barrancada

La Asociación de Damnificados DANA Horta Sud ha abierto otro frente judicial, en este caso para reclamar una indemnización por los daños provocados por la ... riada. Se trata de una petición de responsabilidad patrimonial que se dirige hacia la Generalitat, en concreto hacia la Conselleria de Emergencias, y hacia la Confederación Hidrográfica del Júcar. Tal como ha explicado Manuel Hernández, CEO de Vilches Abogados, el despacho que representa a la entidad, los 418 afectados reclaman un total de 58 millones de euros. Las administraciones tendrán ahora seis meses para contestar a la petición antes de que las víctimas planteen una proceso contencioso-administrativo.

«Hay que ver si lo que sucedió era evitable. Se entiende que ha habido un anormal funcionamiento de la administración pública», ha dicho Hernández, que apunta que en la demanda 12 familias reclaman por 6 fallecidos. Además, figuran en ella 15 lesionados, 107 viviendas, 102 vehículos y 12 empresas que se vieron dañadas por la barrancada. También están en la reclamación «los daños morales por un evento que afecta a tu calidad de vida futura». «No se habían llevado a cabo las medidas de alerta previstas para situaciones de prevención para los ciudadanos. Se da la situación de que existen en la causa penal informes que evidencian que las infraestructuras que podían haber evitado o reducido la situación estaban planeadas pero no ejecutadas. Además, los cauces no estaban lo suficientemente en condiciones, lo que evidencia responsabilidad en la administración pública», ha explicado Hernández.

La petición va contra la Generalitat y también contra la CHJ, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, «que debería haber conservado mejor los cauces y los afluentes». «Ambos organismos tenían que haber llevado a cabo las obras previstas en informes a los que hemos tenido acceso», ha insistido Hernández.