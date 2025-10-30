Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las víctimas de la dana piden 58 millones a la Generalitat y a la CHJ por los daños de la barrancada

Los abogados de la Asociación de Damnificados Horta Sud critican la falta de avisos, de obras hidráulicas y de mantenimiento de cauces y barrancos

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:09

Comenta

La Asociación de Damnificados DANA Horta Sud ha abierto otro frente judicial, en este caso para reclamar una indemnización por los daños provocados por la ... riada. Se trata de una petición de responsabilidad patrimonial que se dirige hacia la Generalitat, en concreto hacia la Conselleria de Emergencias, y hacia la Confederación Hidrográfica del Júcar. Tal como ha explicado Manuel Hernández, CEO de Vilches Abogados, el despacho que representa a la entidad, los 418 afectados reclaman un total de 58 millones de euros. Las administraciones tendrán ahora seis meses para contestar a la petición antes de que las víctimas planteen una proceso contencioso-administrativo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  2. 2 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  3. 3 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  4. 4 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  5. 5 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  6. 6

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8 VÍDEO | Familiares de las víctimas de la dana increpan a Mazón a la entrada del funeral
  9. 9 El alegato de Pablo Motos un año después de la dana: «Estamos abandonados a nuestra suerte. Es la cruda realidad...»
  10. 10 El superordenador revoluciona su predicción tras la caída al descenso del Valencia y sorprende con la posición final del Levante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las víctimas de la dana piden 58 millones a la Generalitat y a la CHJ por los daños de la barrancada

Las víctimas de la dana piden 58 millones a la Generalitat y a la CHJ por los daños de la barrancada