Viaje al centro del miedo: «¡Forata no va a resistir!»

Son las 17.35 horas del 29 de octubre de 2024. En una sala de la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ... en Valencia, alguien murmura «ostras». La técnica acaba de mirar la pantalla del ya famoso Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). En el medidor sobre el Poyo en Ribarroja aparecen seis dígitos que de primeras no se cree. ¿Cómo van a pasar 280,547 metros cúbicos por segundo? Si aquello no es la cuenca del Magro, que es en la que están centrados toda la tarde. Algo terrible ha pasado, y entonces descubren que, además de Forata, tienen otro problema. Y de los grandes.

En la sala del SAIH trabajan unas pocas personas. Ha nueve empleados. Ese día trabajaron seis por la mañana y tres por la tarde. Según ha podido saber este diario, el motivo es que por la noche también habría que mantener la vigilancia, por lo que se decide que después de comer parte de la plantilla se vaya a casa a descansar para reincorporarse más tarde. En la primera parte de la jornada, preocupa el Poyo y el Magro. A las 12.07 horas, de hecho, se declara la alerta hidrológica en la cuenca del Poyo porque se han superado los 150 metros cúbicos por segundo en el medidor de Riba-roja. Claro que, conforme avanza la mañana, baja el nivel porque deja de llover en Chiva y, por tanto, la preocupación se reduce. Los comentarios a esa hora, antes de las tres de la tarde, es que la Agencia Estatal de Meteorología se ha excedido en sus previsiones. «Pues al final no era para tanto», llega a decirse en el SAIH, según testigos consultados por este diario. En la sala se quedan tres trabajadores: el jefe de telecomunicaciones, la ya conocida técnica Carmen González y un hidrólogo.

A las 16 horas llega Miguel Polo, presidente del organismo de cuenca, una pieza clave para entender lo ocurrido en la tarde del 29 de octubre pero que lleva desde entonces parapetado tras un silencio tan incomprensible como irritante. A las 16.13 horas, González envía el tercer correo de descenso del caudal en el barranco del Poyo. Parece que lo peor ha pasado. En el barranco de Chiva, claro, porque el miedo por Forata va a más. La sensación es que sigue lloviendo mucho aguas arriba de la presa. En la reunión de Polo en el SAIH, en la que participa el subdirector general de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos del Ministerio de Transición Ecológico, todos los miedos están en Forata y en la cuenca del Magro. De hecho, la alerta hidrológica en esa zona se decreta a las 11.45 horas y a las 17.35, se amplía a los municipios más allá de Algemesí, porque los caudales pueden superar los 1.000 metros cúbicos por segundo por culpa de la apertura de compuertas en Forata.

Se viven, por tanto, las horas más críticas con respecto a la presa. La preocupación no es baladí. A las 18 horas del 29 de octubre se estableció el escenario 1 del Plan de Emergencia en la presa de Forata y a las 18.10 horas se estableció el escenario 2 de Emergencia «porque existía peligro de rotura o avería grave de la presa». A lo largo de la tarde, Forata, que estaba al 14% de su capacidad, se va llenando. En él caben 37 hectómetros cúbicos. Ese día llegan a entrar más de 75 hectómetros cúbicos, por lo que hubo que aliviar a lo largo de toda la jornada casi 45 hectómetros cúbicos.

El miedo va en aumento. Se escucha a una de las personas que esa tarde trabajaron en la CHJ gritar «¡Forata no va a resistir!». Esa era la principal preocupación. Los motivos son varios. El primero es que la presa tiene una patología en el lado derecho de la misma, en su entronque con la montaña, que podría provocar una erosión acelerada. Si una presa pierde uno de los puntos de sujeción, corre serio riesgo de rotura. Forata aguanta como puede, desaguando de forma normal hacia Macastre y el resto de municipios de la cuenca del Magro. Aguas arriba, la tragedia ya es total porque Utiel está bajo la riada. Pero Forata aguanta. El embalse, maltrecho, aguanta.

Pero el miedo es el mismo. Polo, que está ya en el Cecopi desde las 17 horas, continúa hablando de Forata. Si la presa no aguanta, se perderán 20.000 vidas, en lo que habría sido la inundación más letal de la historia, una tragedia sin precedentes que habría borrado pueblos enteros del mapa sumergidos bajo millones de litros de agua. Pero Forata, insistimos, aguanta. No hay ninguna referencia al Poyo. El último correo electrónico data de las 16.13 horas. Tendencia ascendente. A otra cosa, que es una tarde muy, muy, muy complicada.

Pero a eso de las 17.55 horas, todo cambia. Se ilumina un pequeño marcador en uno de los ordenadores y en las pantallas situadas en una de las paredes. Carmen González frunce el ceño. «No se lo creía, decía que era imposible», cuenta alguien que sabe lo que ocurrió aquella tarde. El dato era de 20 minutos antes y hablaba de diez veces más de lo que pasaba por el Poyo una hora y media antes. Ella misma lo contó así en el Senado: «Vi que el flujo empezaba a subir rápidamente con 280 metros cúbicos por segundo (a las 17.55); 423, a las 18.00; 844, a las 18.05; 691, a las 18.10...». «No sabíamos que podía hacerse esa subida tan rápida. Sabíamos que estaba lloviendo mucho, estaba decretada la alerta hidrológica y confiábamos en que los guardas forestales, las policías municipales, estaban avisados desde la 12.20», dijo.

Se viven entonces momentos de mucha tensión dentro del SAIH, porque van comprobando cómo los datos no dejan de subir y no dan a basto para validarlos todos. «Validar» implica al hidrólogo, que ha de dar por buenos los datos anteriores y posteriores a un determinado número. Ver, más o menos, si son coherentes y no es cosa de un error. «Llegó un momento que dijimos 'este dato vamos a darlo por válido' y se mandó el correo electrónico de los 1.686 metros por segundo», contó González. Eso ocurrió a las 18.43 horas. El dato hacía referencia al registrado 18 minutos antes, a las 18.15 horas. El proceso de validado lleva entre 20 y 25 minutos. Cuando González envía el 'mail', ese famoso correo electrónico con el lacónico «para su información, la crecida está siendo muy rápida» (y tanto, pero desde hacía una hora), por el Poyo pasan 1.941,59 metros cúbicos por segundo, casi 100 más de lo que informa, pero es que no les da tiempo a validar datos porque han estado toda la tarde centrados en Forata.

La tarde avanza, ya de forma dramática. Es noche cerrada cuando se da el relevo y los tres trabajadores que han pasado la tarde delante del ordenador se van a casa. El SAIH se queda ciego poco a poco, porque fallan los sensores. El del Poyo en Riba-roja salta a eso de las 19 horas. Sigue dando datos unas horas, pero no son fiables. El de Massanassa se lo lleva la corriente a las 19.40 horas. El último dato que da s 5,271 metros cúbicos por segundo. Las comunicaciones vienen y van y cada vez es más complicado hablar con quien está lejos de la CHJ conforme la tarde del miedo en Valencia da paso a la madrugada del dolor en los pueblos que la abrazan.