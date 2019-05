El vertedero que nadie retira La propietaria, Beatriz Gallego, junto a un trabajador que retira los escombros. / jesús signes La dueña de un inmueble del siglo XVIII reclama desde 2013 a Valencia y Burjassot la clausura de una escombrera ilegal | La propietaria ha vendido una vivienda para poder afrontar los gastos de mantenimiento y califica como «insostenible» la situación que atraviesa PACO MORENO VALENCIA. Domingo, 19 mayo 2019, 23:52

Atrapada en un término municipal. Así se siente Beatriz Gallego, propietaria de un palacete en Benimàmet y que lucha desde 2013 para que los Ayuntamientos de Burjassot y Valencia escuchen sus peticiones para limpiar una escombrera que anula cualquier intento de recuperar el inmueble.

«La contrata de Valencia limpia esto cada doce semanas, pero no es suficiente. En Burjassot no me hacen ni caso», señala pala en mano mientras recoge lo que puede del vertedero para alejar lo posible del camino de acceso al palacete. Además de la limpieza, reclama que se coloque una valla sobre bloques de hormigón para impedir más vertidos.

El lugar está apartado, por lo que es bastante fácil aparcar una furgoneta y dejar tirados sacos de escombros, pilas, váteres y cualquier resto de obra. La mala situación contrasta con la carta que recibió del Consistorio de Valencia para que limpien un campo cercano de su propiedad.

Beatriz Gallego lucha para que los dos ayuntamientos limpien la basura

«Me dijeron que tenía que retirar toda la basura que había abandonada, sobre todo botes vacíos de productos para salfumar, porque en los restos de agua que se quedaban había mosquitos tigre y afectaba a un colegio cercano», señala. Mil euros se gastó en la retirada de esos restos, para enseñar después cartas que ha enviado a los alcaldes de Burjassot y Valencia, clamando por una solución.

Los problemas para Gallego se extienden mucho más allá del vertedero y tienen su origen en la construcción del nuevo acceso a Valencia por la avenida Cortes Valencianas y su enlace con la ronda norte y un ramal de la V-30. Una enorme rotonda dejó varias construcciones protegidas, con alquerías, acequias y campos de huerta, atrapadas y condenadas.

Una solución más que discutida que afectó a un conjunto donde destaca este palacete, construido a mediados del siglo XVIII por el arzobispo Mayoral como lugar de veraneo y también de descanso para canónigos. Curiosamente, las estancias más antiguas del Ayuntamiento proceden de la misma persona, titular de la diócesis desde 1738 hasta 1769. Se trata del colegio y la capilla de Santa Rosa de Llima.

Poco importa eso ahora, al igual que a escasos metros pasen tramos de la acequia de Moncada y de la acequia de Tormos. También las 'llengües' de Burjassot. El palacete estuvo unos años alquilado y en funcionamiento como restaurante y sala de fiestas, aunque de eso ya no queda nada. Años después, el inmueble está prácticamente saqueado después de pasar por varias manos, aunque cuenta con sistemas de alarma para evitar ocupaciones ilegales, entre otros riesgos.

La propietaria quiere abrir un centro de restauración y ocio, aunque de momento no cuenta ni con electricidad. «El último transformador eléctrico lo robaron», se lamenta, por lo que está a la espera de los permisos para derivar un cable desde un cercano centro comercial. «Debe pasar por un túnel peatonal y así tener servicio, aunque de momento no tenemos el boletín eléctrico», indica.

Una imagen aérea refleja que la propiedad está partida en dos por un tramo de la rotonda. «Dentro se queda la alquería y al otro lado, lo que debe ser un aparcamiento», apunta como parte del proyecto. Hasta entonces, augura que los problemas por el mosquito tigre aumentarán. «Este vertedero es un problema, pero nadie hace caso».

«La situación, de por sí ya insostenible, se está tornando angustiosa y generadora de un problema de salud pública, aumentando diariamente con muebles, sacos de escombros, piezas de saneamiento, animales muertos, etc.», relata en una de las últimas cartas enviadas al Ayuntamiento de Burjassot. «Como podrá apreciar, todo lleva a una situación de insalubridad patente e inadmisible», acaba la misiva.

La falta de coordinación hace que se produzcan situaciones como la del mosquito tigre. «Me advierten en Valencia con una multa de 3.000 euros si no limpio mi parcela donde hay cuatro botes, mientras que el problema auténtico está al lado en Burjassot», destaca.

La revisión de los términos municipales es un asunto pendiente en la revisión del Plan General. El Consistorio ya anunció la regularización de una serie de propiedades con Burjassot para evitar precisamente este tipo de problemas, aunque de momento no hay nada acordado.

En esta zona también hay una valla de obra. «Estoy a la espera de que el Servicio Territorial de recuperación de los dominios públicos expropiados haga eliminar la valla ya que entre otras cosas, los tres accesos a mi jardín están bloqueados y tapa la vista de un muro de mampostería protegido». La carretera de acceso es un camino vecinal y pertenece a la Conselleria de Obras Públicas, según las expropiaciones que se realizaron en su día.

«El acceso resulta tan confuso que ni siquiera el cartero supo llegar el mes pasado. Casi siempre acudo en taxis, ya que no existe otra forma, no hay acera, carril bici, parada de bus ni parada de metro», comenta la propietaria, quien ha vendido una vivienda para afrontar los gastos de mantenimiento del palacete, además de asegurar que ha iniciado una huelga de hambre para llamar la atención de los Ayuntamientos afectados y la Generalitat.