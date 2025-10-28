«Verlo es doloroso, pero no debemos olvidar lo que pasó» Benetússer inaugura este miércoles siete murales del artista Escif sobre escenas de la dana

«Está muy bien que se hagan en la plaza para que nunca olvidemos», dice una vecina mientras se enjuga una lágrima. Los siete murales que el artista Escif terminaba de pintar este martes en la plaza del Ayuntamiento de Benetússer se inaugurarán mañana a las 12 horas y además con un acto muy especial. Los vecinos podrán dejar mensajes, dibujos o textos, en un espacio pintado de azul. La obra se titula 'La memoria del agua'.

«Será una reconstrucción simbólica de lo que consideren ellos», comenta el artista a pie de obra mientras acomete el último mural, que representa la antigua puerta que comunicaba la localidad con el camino a Paiporta. Escif fue elegido en un concurso de ideas promovido por el Ayuntamiento y, al menos por la pequeña toma de opiniones realizada en la plaza, su trabajo ha sido muy bien recibido.

«Mi trabajo cambia en función del contexto donde lo hago, cada vez cambia», señala sobre el estilo que ha adoptado para esta ocación. El artista ha elegido siete fotografías publicadas en prensa de otras tantas situaciones, desde un grupo de voluntarios retirando barro con cepillos hasta una calle con coches amontonados o una solitaria persona sentada en una caja, con un fondo de destrucción.

«Creo que era necesario hablar de lo que sucedió para que no olvidemos», apunta, también en referencia a que las personas que tienen responsabilidades «puedan tomar medidas, que aprendan de lo que ha pasado para no volver a repetirlo». Por último, comenta que a partir de este viernes, la obra estará en manos del público.

Escif, en pleno trabajo este jueves en Benetússer.

«Es una maravilla» dice una señora al otro lado del cordón de seguridad colocado hasta que se inauguren los murales. «Lo vemos y nos acordamos de ese día, cuando íbamos llorando andando por las calles». Vecina de Benetússer, el municipio quedó inundado por completo. «No se salvó nada, ninguna zona», apostilla.

La Puerta del Calvario es el mural más reconocible, aunque las otras escenas despiertan también emoción. «Trae malos recuerdos pero no hay que olvidar, es necesario», dice Antonia Rodríguez, quien está acompañada pro Juan Carlos Bou. «Eso, donde están esos coches, es un par de calles más allá», precisa, aunque insiste en que el grupo de voluntarios y militares cepillo en mano quitando barro «es lo mejor».

«Tres días después, cuando sacaron todos los muebles, no se podía ni pasar», recuerda Bou. «Venía un río de gente para ayudar. Otra vecina, en este caso de Picassent, comenta que los murales son »preciosos«. La dana no afectó mucho a esa población aunque »sí el barrio de l'Omet y muchos puentes, que se llevó por delante la dana«.

La conversación deriva enseguida a la emoción de aquellos días, que no ha disminuido lo más mínimo. «Me gustan todas las pinturas en general, pero la que más esta», señala al señor sentado sobre una caja. «Nosotros estuvimos mucho tiempo sin poder ver a nuestros nietos, que viven en Alfafar».

No puede evitar las lágrimas al recordar cómo estaba la Pista de Silla. «La primera vez que pasé por allí era terrible, como una zona de guerra», para emocionarse de nuevo al recordar los problemas de una vecina por salvarse de la dana.

Otra viandante, Josefina, apunta como su mural favorito el de los voluntarios. «Los coches es lo que representa, aquello fue un montón en muchas calles», señala, para decir que a pesar de lo doloroso de los recuerdos, piensa que no hay que «olvidarlo, alguien se tiene que hacer responsable de todo esto. Podemos perder lo que sea porque todo se puede recuperar menos las vidas y muchas se podían haber salvado», dice. «Yo acabada de llegar a casa con mi nieto en el cochecito, con lo que...», comenta con la voz entrecortada.

