Los valencianos que no se van de vacaciones Bañistas en la playa del Cabanyal, hace unos días. / j. j. monzó El 40% de los valencianos no puede dejar su domicilio ni una semana al año JUAN SANCHIS Valencia Viernes, 28 junio 2019, 20:14

La memoria del Consell Econòmic i Social lo advertía. La Comunitat Valenciana está inmersa en un ciclo de crecimiento económico, pero la mejora de la situación no llegaba a todos y se están creando bolsas de marginación. La Encuesta de Condiciones de Vida de 2008 hecha pública ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) viene a corroborar la precariedad en la que viven muchos ciudadanos.

Casi la mitad de los valencianos (el 36,9%) no puede salir de vacaciones al menos una semana al año, y el 39,9% no tiene capacidad para afrontar un gasto imprevisto. Según la encuesta, el 7% paga con retrasos algunos recibos (hipotecas, luz, agua...) y el 1,7% no puede permitirse comer carne o pescado al menos dos veces a la semana. Es más, el 5,1% no tiene la capacidad económica para mantener un automóvil.

La situación es tal que uno de cada cuatro valencianos, el 26% del total, se encuentra en riesgo de pobreza frente al 21,5% de la media nacional. Elena Ferrer, técnico de Casa Caridad, explica que cada vez son más los usuarios que acuden al comedor del centro, en el que cada día se asiste a 300 usuarios, y no son los tradicionales indigentes. Estos están a punto de quedar fuera del sistema. Malviven con contratos de trabajo muy precarios y tienen dificultades incluso para pagar una habitación en una vivienda. Muchos son inmigrantes, pero también hay españoles.

Uno de cada tres valencianos se encuentra en riesgo de exclusión social

Según la Tasa Arope, que mide la exclusión social, uno de cada tres valencianos (el 30%) se encuentra en riesgo de entrar en esta situación.

El resto de indicadores tampoco son muy favorables para los valencianos. La media de ingresos anuales por habitante es de 10.232 euros, más de un 10% por debajo de la media nacional que se sitúa en los 11.412 euros. La renta ha experimentado una evolución positiva durante los últimos doce meses, un 5,5% más. Pero todavía no ha recuperado los valores previos a la crisis.

Las claves Gastos imprevistos. El 40% de los valencianos no tiene capacidad para hacer frente a un gasto imprevisto. Retraso en los pagos. El 7% tiene que retrasar el pago de recibos como el de la vivienda, la luz, el agua o el teléfono. Comidas. Cerca del 2% de la población no tiene capacidad para comer carne, pollo o pescado al menos dos veces a la semana.

La Comunitat ocupa el puesto doce en ingresos por habitantes en el ránking de autonomías. En cabeza se encuentran País Vasco (14.722 euros por habitantes), Navarra (13.585) y Cataluña (13.338).