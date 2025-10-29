Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manifestantes sostienen velas en honor de las víctimas junto a la Ciutat de les Arts. JL BORT

Velas e insultos a Mazón y Sánchez fuera de la Ciutat de les Arts durante el funeral por las víctimas de la dana

«A mi suegra de 94 años la tuvieron que alzar para que no se ahogara y mi hijo estuvo sacando cadáveres. Estamos muy mal», lamenta entre lágrimas Mónica María | Unas 200 personas se congregan durante cerca de tres horas

Moisés Rodríguez
Gonzalo Bosch

Moisés Rodríguez y Gonzalo Bosch

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:22

Comenta

Los agentes de la Policía Nacional, también los del cuerpo de seguridad municipal de Valencia, han sido el termómetro de la tensión que se vivía ... entre bambalinas durante el funeral de Estado. Con amabilidad pero tajantes, cuando han llegado las autoridades y en el momento de la marcha masiva de la Ciutat de les Arts han sido más expeditivos. En el resto del tiempo han montado un cordón de vigilancia en los dos puntos donde se han concentrado manifestantes pero apenas han intervenido. Ahí estaban por si la cosa se desmadraba al estilo Paiporta en la visita de los reyes -en el primer intento- nada más suceder la dana. Esta vez, en un lugar mucho más acotado, con indignación y tensión pero ya más controlada, su labor ha sido prácticamente de vigilancia.

