Velas e insultos a Mazón y Sánchez fuera de la Ciutat de les Arts durante el funeral por las víctimas de la dana

Los agentes de la Policía Nacional, también los del cuerpo de seguridad municipal de Valencia, han sido el termómetro de la tensión que se vivía ... entre bambalinas durante el funeral de Estado. Con amabilidad pero tajantes, cuando han llegado las autoridades y en el momento de la marcha masiva de la Ciutat de les Arts han sido más expeditivos. En el resto del tiempo han montado un cordón de vigilancia en los dos puntos donde se han concentrado manifestantes pero apenas han intervenido. Ahí estaban por si la cosa se desmadraba al estilo Paiporta en la visita de los reyes -en el primer intento- nada más suceder la dana. Esta vez, en un lugar mucho más acotado, con indignación y tensión pero ya más controlada, su labor ha sido prácticamente de vigilancia.

«Indignación controlada». Esa era la sensación que decían vivir los familiares de las víctimas cuando entraban al recinto. Como Vicente, que perdió a su hermana cuando trataba de llegar a Silla desde su puesto laboral en el polígono de Picanya. O el hombre de Benetússer que aún llora a su padre. O los allegados del padre y el hijo que perecieron tras desplomarse un edificio en Sot de Chera. Todas estas personas han entrado a la Ciutat de les Arts, por goteo, entre las 16 y las 17.

En los aledaños se han quedado los turistas y algún runner que habían planeado darse un garbeo por el Jardín del Turia. Unos comprensivos y otros contrariados se han marchado por donde habían venido. «Hemos estado en el Palau de les Arts», comentaba una pareja austriaca que han venido a ver a una amiga. «¿Que hay un funeral? ¿Pero por quién? No sabíamos nada, venimso de Madrid y ya nos tenemos que marchar», se quejaban dos amigas. Hay gente para todo. Como se ha podido ver entre las aproximadamente 200 personas que se han apostado frente a las bocas del parking de la Ciutat de les Arts, la habitual salida junto al puente de l'Assut de l'Or y lo que normalmente es la entrada, justo antes del de Monteolivete.

JL BORT

Había curiosos pero también personas que han querido pasar la tarde mostrando su apoyo a las víctimas y su desapego hacia los políticos que gestionaron la dana. Las mayores broncas y cánticos han ido dirigidas a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, aunque Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo central, también se ha llevado lo suyo. De hecho, el momento de máxima tensión ha sido cuando un par de partidarios de cada uno han discutido: cada uno echaba las culpas al representante institucional menos afín a sus ideales.

El símbolo de esa protesta puede ser Mónica María, una mujer que ha pasado cerca de tres horas junto al puente de Monteolivete lanzando gritos e insultos contra los políticos y antes de marcharse a casa ha recitado una poesía. De origen colombiano como mostraba la bandera y la camiseta de la selección de fútbol que lucía, es una valenciana ya de pleno derecho, pues reside aquí 30 años. «No hay derecho al sufrimiento de mi suegra, que la enterramos hace dos semanas con 94 años… y tuvieron que alzarla entre varios para que no se ahogara. O mi sobrina recién parida que se salvó, ella y el bebé, por un milagro de Dios. Y mi hijo sacando mujeres muertes de un bajo… perdonen, pero estoy muy mal», se excusaba entre llantos.

A lo largo del funeral se han escuchado más cánticos contra los políticos y aplausos cuando ha intervenido Andrea Ferrari en representación de las víctimas y durante el discurso del Rey. Y es que había gente siguiendo funeral en directo a través de su teléfono móvil. Los gritos contra Mazón y Sánchez se han intensificado sobre las 19 horas, y cuando las personas concentradas han observado cómo los agentes volvían a montar un dispositivo para gestionar la salida de las autoridades en sus coches oficiales desde el parking. Entonces ya lucían las velas de té que se han repartido. Después de que la gente las mantuviera unos minutos en la mano, se han aprovechado para configurar en el suelo un 237 como homenaje a las víctimas. Reconocimiento y recuerdo eterno para esas personas que perdieron la vida, censura sin límites a los políticos.

Conforme salían coches oficiales el tono de los gritos ha ido en aumento. La mayoría para Mazón y algunos para Sánchez. Sólo ellos saben si los han oído. En el lado de l'Assut de l'Or las personas que se han concentrado han mmontado un improvisado pasillo: así han alentado a las víctimas a su salida del funeral, repitiéndoles el 'No estáis solos'.Pasadas las 19 también ha empezado a chispear. A las 19:15, cuando han puesto el Himno Regional, ya caía más agua. Y antes de las 19:30 el chaparrón era de los que invitan a ponerse a cobijo. Con la Ciutat de les Arts ya vacía de autoridades, los manifestantes han entendido que era el momento de irse a casa.