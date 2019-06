Veinte presos se han fugado de la cárcel de Picassent en los últimos dos años Vista interior de la cárcel de Picassent. / lp Continúa la búsqueda del recluso que se marchó del centro valenciano durante una salida de confianza para trabajos de limpieza y jardinería J. A. MARRAHÍ VALENCIA. Miércoles, 5 junio 2019, 01:10

Una veintena de reclusos de la cárcel de Picassent han buscado su libertad antes de tiempo quebrantando permisos penitenciarios en los últimos dos años. Así lo revelan los informes semestrales de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP). Además, Prisiones añade otros dos incidentes como el protagonizado el domingo por Aquilino, un preso con cierto grado de confianza que aprovechó su salida para trabajos de limpieza y jardinería y ya no regresó a la cárcel como era la obligación marcada por su régimen penitenciario.

Pese a que tenía la obligación de regresar al recinto tras finalizar sus tareas, no lo hizo y al cierre de esta edición se le buscaba por Valencia, Instituciones Penitenciarias no califica como fuga el incidente. Prefieren referirse a lo ocurrido como «quebrantamiento de confianza». Según las mismas fuentes, el preso estaba calificado como de segundo grado con la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario por el que estaba autorizado para dichas salidas al recinto exterior colindante de la prisión. Según la institución, dependiente del Ministerio del Interior, el recluso «estaba desempeñando unas labores de mantenimiento y jardinería en el exterior y lo que hizo es no reingresar tras ellas. No es una fuga ni un quebrantamiento de permiso, es un quebrantamiento de confianza». En cualquier caso y más allá de la terminología técnica penitenciaria, tenía que haber vuelto y no volvió. Según fuentes próximas al caso, lo hizo tras saber que su pareja quería romper la relación, lo que ha obligado a activar una protección policial para esta mujer teniendo en cuenta que su paso por la cárcel se debía a un caso de violencia de género, amenazas y quebrantamiento de medida cautelar, como añadieron las mismas fuentes.

Según Instituciones Penitenciarias, los casos como el de Aquilino de fugas por quebrantamientos de confianza «son muy escasos» y, de hecho, «sólo se han producido dos en los últimos cinco años en la Comunitat Valenciana».

Más frecuentes son los quebrantamientos de permisos penitenciarios. Tampoco la contabilidad penitenciaria los califica de fugas, pese a que los presos implicados en estos casos tampoco regresan a dormir a prisión como es su obligación. En 2018 se contabilizaron 13 de estas huidas, la cifra más elevada de los últimos cinco años. En lo que llevamos de 2019 ha habido tres, según Instituciones Penitenciarias.

A pesar de estas cifras, el organismo gubernamental insiste en resaltar que estos abandonos de la prisión antes de hora son muy escasos si lo comparamos con la «enorme cantidad» de presos a los que se les autorizan salidas y regresan «cumpliendo con la confianza depositada» en la medida de reinserción.

En el caso de los permisos penitenciarios de segundo y tercer grado regresan un 99,6% de los que salen. Son cifras a nivel estatal que no contemplan Cataluña. En 2017, ahonda el organismo que controla las prisiones en España, se concedieron 108.171 permisos penitenciarios en toda España y se registraron 431 quebrantamientos, «lo que demuestra con creces la eficacia del sistema».

No obstante, algunos aprovechan estos permisos para delinquir, como lo confirman numerosos arrestos de delincuentes por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil en los que los sospechosos disfrutaban de permisos penitenciarios. La busqueda del preso de confianza continuaba ayer por Valencia.