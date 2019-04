Vecinos de Puçol piden la expropiación de edificios en ruina para revitalizar el centro Uno de los solares céntricos abandonados. / lp Proponen convertir la emblemática Casa Social de la localidad en una filmoteca y trasladar servicios públicos al inmueble VANESSA HERNÁNDEZ PUÇOL. Sábado, 27 abril 2019, 23:47

Los vecinos de Puçol quieren recuperar su casco histórico. Un centro urbano donde, según dichas fuentes, hay varias casas en ruina y algunos de los edificios abandonados tienen problemas de humedades, perjudicando al resto de habitantes. En este sentido, piden al Consistorio que inicie la expropiación de estas viviendas para que pasen a ser propiedad municipal y, así, puedan ser rehabilitadas y darles un uso público.

«El Gobierno debería priorizar la regeneración de estos inmuebles y no la zona más moderna del municipio», destacaron algunos vecinos de la calle Sant Joan, una de las avenidas donde más casas abandonadas hay. No obstante, los vecinos no son los únicos que reclaman una rehabilitación integral del centro urbano, fuentes de la oposición también exigen que el «casco histórico vuelva a tener vida».

En este sentido, dichas fuentes destacaron que el Gobierno ha dispuesto de cuatro años para poder enajenar estas casas, puesto que existe un incumplimiento del deber de conservación por parte de sus propietarios. Por su parte, fuentes cercanas al Ayuntamiento señalaron que el Gobierno municipal sí desarrolló un plan de rehabilitación del casco: «Se han renovado los accesos a la muralla del antiguo jardín botánico y se han ejecutado obras de mejora en la avenida Molí de Vent».

Soluciones

Respecto a la problemática de las viviendas deshabitadas, desde Compromís, exsocios de Gobierno, apuntaron que, dentro del programa de revitalización, se propuso aplicar bonificaciones para licencias de obras. El objetivo era incentivar la rehabilitación del centro histórico rebajando la carga fiscal a las empresas encargadas de regenerar la zona. También se aprobó incrementar hasta el 90% la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para todos aquellos inquilinos que compraran una casa en la zona. No obstante, según fuentes de la oposición, muchas de las actuaciones del programa no se han ejecutado. «La iniciativa consistió en tener un par de reuniones con vecinos para peatonalizar varias vías del centro, pero no han hecho nada».

En esta línea, algunas formaciones han presentado medidas para solucionar este problema. Uno de estos partidos ha sido Ciudadanos Puçol. Esta formación piensa que sería beneficioso para la localidad regular la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda a los jóvenes.

«Así facilitaríamos que la juventud pudiese acceder a muchos de los inmuebles vacíos que hay en la zona», apuntaron. Asimismo, desde la agrupación señalaron otros proyectos urbanísticos para recuperar el pulmón urbano de la localidad. Una de las iniciativas más importantes, según Cs, es comprar un terreno, cercano al centro, para habilitar un parking con varias plazas de aparcamiento.

«Hay un solar inmenso en el polígono del municipio, además esta superficie tiene una planta baja que se podría disponer como garaje público», indicaron. Otra de las medidas que propone esta formación es la peatonalización de las calles y plazas del casco antiguo para favorecer los flujos de personas de todo el entorno o, como ya adelantó LAS PROVINCIAS, comprar la emblemática Casa Social y devolverle la vitalidad perdida durante los últimos años. «Una manera de revitalizar el casco con muchas actividades culturales y festivas es adquiriendo este inmueble y reconvertirlo en un teatro de culto; invitar a bandas de música, proyectar exposiciones culturales...», subrayaron.

Además, la formación unificará los servicios públicos del Ayuntamiento. «El Consistorio tiene alquilado un inmueble cerca de las vías del metro donde está el área de Servicios Sociales, queremos trasladar este departamento a la Casa Social cuando esté totalmente renovada», explicaron. No obstante, esta adquisición es compleja, aunque Cs lo tiene claro.

«Realizaremos la compra si el dueño mantiene la oferta que presentó ante el Ayuntamiento, y así podamos obtenerla sin intereses, para nosotros no es necesario ningún informe porque la cifra mensual era totalmente viable de pago», aseguraron.