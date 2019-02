Vecinos de Algemesí critican el aumento de las ocupaciones ilegales de casas Alertan de la existencia de un clan que cobra hasta 400 euros a las personas interesadas en vivir en algunas de estas viviendas MANUEL GARCÍA Domingo, 24 febrero 2019, 00:07

«Actúan como si fuera un negocio legal pero obviamente no lo es». Ramiro, nombre ficticio de un vecino de Algemesí que desea permanecer en el anonimato por temor a posibles represalias, es de los pocos que quiere explicar lo que ocurre en algunas viviendas del barrio del Raval, una conflictiva zona que se caracteriza por un elevado índice de tráfico de drogas. Pero no es de los estupefacientes del problema al que se refiere Ramiro, sino de las ocupaciones ilegales de viviendas, que se da en un área definida por las calles Marquesat de Llombai, Benimodo, Raval de Sant Roc y Doctor Servet.

«Se ha creado una especie de clan que permite la entrada a viviendas vacías, que normalmente son de los bancos o de otras entidades, a cambio de una cierta cantidad de dinero. Tú les das el dinero y ellos te facilitan la entrada, ilegal por supuesto, pero se aprovechan de la necesidad de la gente que necesita una vivienda», explica este vecino, quien asegura haber sido testigo de algunas de estas particulares negociaciones. Esta situación, que se produce desde hace varios años, se ha incrementado en los últimos años «a causa de las peticiones de la gente que no puede acceder a un alquiler legal por falta de recursos y de la documentación básica que exigen los arrendatarios».

Y es que las tarifas de este peculiar servicio no son fijas: «Incluso pueden valorar las necesidades o la situación de cada una de las familias, pero sé de personas que han tenido que pagar hasta 400 euros para que les den la patada en la puerta y les permitan entrar de manera ilegal en una casa». En otros casos, se permite al aspirante a entrar en una casa que aporte «lo que buenamente pueda. Hay veces que algunos no han pagado nada pero prometen hacer algún tipo de favor a quien le facilita la entrada».

Los vecinos critican el estado en que se encuentran las zonas comunes de las fincas

Además de las viviendas que pertenecen a entidades bancarias, esta situación de ocupación ilegal también se da en una finca que es propiedad de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), organismo conocido anteriormente como Instituto Valenciano de la Vivienda.

Pero los servicios que ofrecen esta particular e ilegal 'agencia inmobiliaria' no sólo incluye el acceso a la vivienda que se desea ocupar: «Hay casos en los que hasta te cambian la cerradura y te dan las llaves», señala este vecino, quien lamenta los perjuicios que les causa un modo de actuar que se ha incrementado en los últimos años en la ciudad: «Además de que las zonas comunes están en un estado que deja mucho que desear, crean bastantes problemas de convivencia». Además, no hacen frente a los gastos de la comunidad de propietarios, «y si tenemos que hacer alguna derrama o pagar algo, por supuesto no te dirijas a ellos». Y es que estos edificios no se encuentran vacíos ya que los okupas conviven con los inquilinos o propietarios legales.

Puestos en contacto con la Policía Local de Algemesí, señalaron que inciden en cuestiones como ésta para tratar de erradicar estas actividades ilícitas: «Trabajamos intensamente en generar un clima seguro y respetuoso con las normas de convivencia y que beneficien al interés general de nuestra ciudadanía». Además, Erich Vanacloig, comisario jefe de la Policía Local de Algemesí, explicó que en 2017 realizaron 26 intervenciones con respecto a este tipo de cuestiones por 22 del pasado 2018.

Sin embargo, también han de actuar cuando la ocasión lo requiere. El pasado jueves, efectivos de la Policía Local sorprendieron 'in fraganti' a una mujer que, con una palanqueta, había forzado la puerta de una vivienda vacía.